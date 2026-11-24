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Les gardiens de l’Olympique lyonnais se distinguent cette saison en championnat. Dominik Greif et Rémy Descamps affichent ensemble un taux d’arrêts de 82 % en Ligue 1.

Les portiers lyonnais se distinguent depuis le début de la saison. Selon les données du site spécialisé FBref, Dominik Greif et Rémy Descamps ont repoussé 41 des 50 tirs cadrés adverses après onze journées. Cela représente un taux d’arrêts de 82 %. Une performance qui place l’OL devant les autres formations de Ligue 1 dans cet exercice après onze sorties.

Sur le plan individuel, les deux gardiens affichent également des statistiques intéressantes. Le Slovaque présente un taux d’arrêts de 81,8%, tandis que le Français atteint les 83,3%. Le premier s’est rapidement installé comme le titulaire dans les cages lyonnaises. Le second, lui, assure le rôle de doublure et montre lui aussi qu’il sait répondre présent quand on fait appel à lui.

L’OL parmi les défenses les plus solides du championnat

Avec neuf buts encaissés en onze journées, l’OL concède en moyenne 0,82 but par match. Ce bilan confirme la solidité défensive de l’équipe depuis le mois d’août, même si ce n’est pas toujours parfait. Les Rhodaniens devancent notamment le Paris FC (dix), le PSG, Brest et Monaco dans ce classement (douze). Mais Lille reste en tête (huit).