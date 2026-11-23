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Transféré durant l’été contre près de 30 millions d’euros, Afonso Moreira attendait encore de débloquer son compteur au Bayer Leverkusen. C’est chose faite durant le week-end avec un doublé et une passe décisive.

Les supporters du Bayer Leverkusen commençaient à s’impatienter. Il faut dire qu’en voyant le club lâcher près de trente millions d’euros en juin dernier, ils espéraient voir Afonso Moreira décisif un peu plus rapidement. L’ailier portugais avait certes offert deux passes en Ligue Europa et en Coupe d’Allemagne, mais il restait encore à débloquer le compteur but. D’autant plus que son passage à Décines il y a quelques semaines avait soulevé quelques mécontentements dans le club allemand. Fort heureusement, la venue de Paderborn a eu un impact positif sur le début d’aventure de Moreira dans son nouveau club.

Ayant concédé qu’il se mettait de plus en plus de pression face à sa disette devant le but, Afonso Moreira a vaincu le signe indien samedi. Dans la large victoire du Bayer, l’ancien Lyonnais s’est illustré avec un doublé (14e, 47e), y ajoutant même une passe décisive (59e). De quoi définitivement rentrer dans le cœur des fans allemands ? Quoi qu’il en soit, à Décines, le retour de l’ailier le 30 janvier en Ligue Europa est forcément attendu.