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Au même titre que Lily Yohannes, Melchie Dumornay va disputer le championnat Concacaf durant la trêve internationale. En jeu pour Haïti ? Une qualification pour la prochaine Coupe du monde et pourquoi pas les Jeux olympiques 2028.

Elle est restée bien au chaud dimanche après-midi. Au même titre que Jule Brand, Melchie Dumornay n’a pas participé à la rencontre contre Strasbourg (5-2) en Première Ligue. Néanmoins, l’Haïtienne était bien présente au Parc OL pour encourager ses coéquipières. Comme bon nombre d’entre elles, la meilleure buteuse de Première Ligue va mettre les voiles dans cette trêve internationale. Sans surprise, Dumornay fait partie de la liste des 23 joueuses retenues pour participer au championnat Concacaf qui se tient aux États-Unis.

Une victoire et le Mondial sera au rendez-vous

L’enjeu est de taille pour Haïti. Quatre ans après une participation historique à la Coupe du monde en Australie, le pays aimerait bien revivre pareille sensation au Brésil dans quelques mois. Pour cela, il faudra se défaire du Mexique le 28 novembre au Texas et donc atteindre les demi-finalistes puisque les nations du dernier carré seront directement qualifiées pour la Coupe du monde. Il y aura même un ticket pour les Jeux olympiques 2028 à aller chercher. Mais chaque chose en son temps.