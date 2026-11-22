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Une semaine après avoir dû batailler à dix contre onze face à l’US Saint-Malo, OL Lyonnes a eu bien moins de soucis contre Strasbourg (5-2). Face à une équipe strasbourgeoise limitée, les Lyonnaises enchaînent un dixième succès en dix matchs.

Le climat a été bien moins tendu qu’une semaine auparavant. Ayant délaissé le GOLTC et le terrain Gérard Houllier pour retrouver le Parc OL, les joueuses d’OL Lyonnes ont aussi retrouvé leurs bonnes habitudes du début de saison. Face à son public, la formation rhodanienne a signé un dixième succès en dix matchs de championnat (5-2). Après avoir dû batailler pour s’imposer face à l’US Saint-Malo lors de la 9e journée, à cause d’une infériorité numérique pendant plus d’une heure, les coéquipières d’Ada Hegerberg ont vécu un match bien plus tranquille face à Strasbourg.

Une maitrise mais beaucoup de déchet

Trois jours après la victoire à Arsenal avec une domination presque totale, OL Lyonnes a encore maitrisé les débats. Mais, avec encore neuf changements de la part de Jonatan Giráldez, les erreurs sont parfois au rendez-vous quand le match est un peu trop facile. Ce dimanche, les Lyonnaises n’ont pas fait le match de leur saison, mais elles n’avaient clairement pas besoin de ça pour prendre le dessus d’une assez faible équipe strasbourgeoise.

Cette dernière était clairement venue chercher le point du nul avec son 5-4-1, mais il aurait fallu pour cela ne pas faire des cadeaux. Cela a commencé dès la 3e minute avec une gardienne absente sur une tête de Tarciane, qui ressemblait avant tout à une remise. Cela a au moins eu le mérite de débloquer la situation assez vite, mais le mur alsacien n’a pas évolué pour autant.

Une faute de mains d’Endler gâche le clean sheet

Dans une formation proche du 3-5-2, OL Lyonnes a fait le siège dans le camp adverse et a tué tout suspense en trois minutes. Encore bien aidées par la défense strasbourgeoise, Liana Joseph (30e) puis Ada Hegerberg (33e) ont alourdi le score pour rentrer aux vestiaires avec un solide avantage. En deuxième ? On ne va pas se mentir, il a fallu lutter pour s’enthousiasmer. Très peu d’occasions à se mettre sous la dent côté lyonnais, malgré l’envie de Salma Paralluelo de provoquer. Cela a quand même abouti à une passe décisive pour l’Espagnole en trouvant Julie Swierot dans l’axe à l’heure de jeu. La frappe de la Française a fait mouche (4-0, 60e).

Mais comme faire des cadeaux semblait être le thème de l’après-midi à Décines, OL Lyonnes y est également allé de son offrande. Sur une action qui restera un gros point d’interrogation concernant la position licite ou non de Pinther, cette dernière a malgré tout profité d’une faute de main de Christiane Endler pour sauver l’honneur du RCSA (4-1, 62e). Une demi-heure plus plus tard, elle a remis ça avec une frappe qui est venue se ranger dans la lucarne de la Chilienne, qui n’a pas esquissé le moindre geste… Histoire de refléter un peu plus la dynamique du match, Katoto y est quand même allé de son but en reprenant de la tête un corner d’Ouazar (5-2, 90e+4). Place désormais à la trêve internationale.