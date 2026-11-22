Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Damaris Egurrola est de nouveau convoquée avec la sélection néerlandaise. La milieu de terrain d’OL Lyonnes figure dans la liste des 23 joueuses retenues pour la trêve internationale. Au programme, les barrages de qualification pour la Coupe du monde.

Pendant cette trêve internationale, la sélection néerlandaise va jouer sa place pour le prochain Mondial lors d’une double confrontation face à la Slovénie. La Lyonnaise Damaris Egurrola fait partie du groupe qui jouera deux rencontres très importantes pour la suite. Après avoir largement dominé la Hongrie lors du tour précédent, elles vont devoir franchir ce dernier obstacle pour décrocher leur billet pour le Brésil. Damaris Egurrola avait notamment inscrit un but lors du match retour contre la Hongrie. Cela leur avait permis de continuer l’aventure en barrages.

Un barrage décisif face à la Slovénie

Le premier match se disputera en Slovénie. Le coup d’envoi sera donné à 17 heures, le mardi 1er décembre. Pour le match retour, ce sera quatre jours plus tard, le 5 décembre à 18 heures. L’équipe qui sortira vainqueure de cette double confrontation se qualifiera à la Coupe du monde 2027. Quant à elle, Damaris Egurrola continue son aventure internationale avec les Pays-Bas, qu’elle a choisi de représenter après avoir évolué dans les sélections de jeunes espagnoles.