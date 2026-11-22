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Trop scolaire et inoffensif à Brest avant la trêve internationale, l’OL a montré un autre visage à Lille, samedi soir. En montrant un tel état d’esprit et une telle philosophie, Khalis Merah estime que la formation lyonnaise peut jouer les premiers rôles.

Une défaite avant la trêve, un changement de coach et presque aucune séance avec un groupe au complet. Pour préparer le déplacement à Lille, l’OL n’était pas dans les meilleures dispositions possibles. L’épisode Paulo Fonseca avait certes pris le dessus dans l’actualité lyonnaise, mais personne n’avait oublié la bouillie rendue à Brest il y a deux semaines. Trop scolaire, manquant de magie, la formation rhodanienne avait complètement raté son rendez-vous et cela lui mettait forcément une pression supplémentaire au moment de se rendre dans le nord de la France.

Elle a plutôt bien réagi avec cette victoire 1-0 contre le LOSC. « On avait à cœur de se rattraper après notre prestation ratée à Brest. Mais dans ce championnat, tout peut arriver. On sait très bien que ce n’est pas parce qu’on a perdu qu’on ne pouvait pas gagner ici, a déclaré Khalis Merah plutôt à son avantage. On a prouvé le contraire et quand on affiche cet état d’esprit, ce niveau de jeu surtout avec le ballon, je pense qu’il y a très peu d’équipes qui peuvent venir nous prendre. »

« Une très belle première mi-temps »

Toutefois, tout n’a pas été parfait au stade Pierre-Mauroy et sans un grand Dominik Greif, le résultat final aurait pu être différent. Néanmoins, l’OL a montré que l’épisode Fonseca était passé et l’ère Carlos Vicens ne pouvait pas mieux commencer. « Prendre les trois points ici, ce n’est jamais facile. C’est une satisfaction collective. On a fait une très belle première mi-temps avec les idées de jeu qu’on a travaillées cette semaine. Les vingt dernières minutes ont été un peu plus difficiles, mais avec notre état d’esprit, on a su faire le dos rond. »

Vainqueur à Lille, l’OL doit maintenant confirmer et cela passe par une nouvelle prestation réussie face à un autre concurrent qu’est Monaco.