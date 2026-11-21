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Débuts réussis pour Carlos Vicens à l’OL. Pour sa première, les Lyonnais ont gagné 1 à 0 à Lille. Un succès notamment dû au pressing qui fut impeccable pendant une heure.

Après trois revers de suite loin de ses bases, l’OL a trouvé la faille. Et pas n’importe où, à Lille, meilleure défense du championnat avant ce week-end. Un succès 1 à 0 qui fait le bonheur des Lyonnais et de Carlos Vicens. Le nouvel entraîneur commence son aventure ici avec un excellent résultat. Il avait donc de quoi être heureux au coup de sifflet final.

Mais pas d’euphorie non plus, puisque son discours fut très calme au micro de Ligue 1+. « On savait que ce serait une rencontre compliquée, à l’extérieur, face à une belle équipe. Ils sont bons avec le ballon, dans le pressing, très agressifs. On ne pouvait pas se contenter d’envoyer des longues balles devant car pour ne pas perdre ici, il fallait en faire davantage. On a bien pressé, on a marqué les premiers et on n’est pas passés loin du deuxième », énumérait-il.

« On souhaitait presser fort, et c’est pour ça qu’Abner était souvent était à l’intérieur »

Tout n’a pas été parfait. La dernière demi-heure notamment a laissé place à des frayeurs et davantage de déchets. « Après la pause, il y a eu des moments charnières. On était un peu anxieux, et avec plus de justesse, on pouvait mener 2 à 0, insistait Carlos Vicens. Mais je suis très fier de nous, on doit continuer. On a survécu dans ce match et c’est très bien. »

Même s’il n’a pris l’équipe qu’il y a un peu plus de dix jours, on a déjà vu certains de ses principes. En particulier un Abner placé comme milieu de terrain sur de nombreuses séquences. « On avait une stratégie pour être très agressifs. On souhaitait presser fort, et c’est pour ça qu’Abner souvent était à l’intérieur. La clé, c’était de ne pas donner de temps aux Lillois, sinon, on allait être en difficulté, expliquait l’ancien technicien de Braga. En faisant ça, on se protégeait de prendre des buts et on se donnait des chances d’en marquer. Il faut être lui plus loin possible de nos cages. On a été bons à la récupération et dans les projections. On avait l’alternative de jouer long, mais on ne l’a pas beaucoup fait. »