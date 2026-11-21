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Après avoir connu plusieurs périodes depuis le début de la saison, Tanner Tessmann retrouve progressivement sa place de titulaire à l’OL. Entre titulaire, remplaçant et retour dans la rotation, le milieu américain accepte les fluctuations de son statut et assure que sa priorité reste le collectif.

La saison de Tanner Tessmann est tout sauf linéaire. D’abord régulièrement utilisé lors des premiers matchs, l’Américain a ensuite vu son temps de jeu diminuer, avant de retrouver une place plus importante dans les plans lyonnais, due notamment à la blessure de Tyler Morton. C’est une succession de situations que le milieu de terrain ne considère pas comme inhabituelles dans la carrière d’un footballeur. Peu importe les minutes accordées, il entend conserver le même état d’esprit et continuer à répondre présent lorsque l’équipe a besoin de lui.

Tessmann accepte les variations de son temps de jeu

Le milieu de terrain a connu les deux côtés de la concurrence depuis le début de l’exercice. Après avoir disputé plusieurs rencontres, il a dû accepter un rôle davantage tourné vers le banc et le travail à l’entraînement. « Au début, je jouais des matchs, mais pas beaucoup ; j’ai toujours aidé l’équipe à l’entraînement, et je suis revenu comme remplaçant. Et maintenant, j’ai recommencé à jouer des matchs ; c’est toujours le même travail : aider l’équipe. Je suis prêt pour ça« , a-t-il expliqué. Désormais davantage sollicité, l’Américain sait que son statut peut encore évoluer. « Les minutes vont monter et descendre« , reconnaît-il sans y voir une raison de changer son comportement.

Une identité collective à préserver à l’OL

Cette philosophie dépasse d’ailleurs sa situation personnelle. Il insiste sur la nécessité pour chaque joueur de se mettre au service du groupe, quel que soit son temps de jeu. C’est un principe qu’il estime particulièrement important dans un effectif confronté aux blessures et qui accueille régulièrement des jeunes de l’académie. « Tout le monde est là pour aider les autres. Il y aura des moments où certains joueurs joueront et d’autres non. On a des blessés, et il y a des jeunes qui viennent de l’académie. L’OL a 11 joueurs sur le terrain, et ces joueurs vont s’entraider. C’est ça, l’identité« , conclut-il. Pour Tanner Tessmann, la réussite d’un collectif passe par une entraide de chacun pour faire avancer au mieux le groupe.