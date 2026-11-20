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Après le départ de son sélectionneur Mauricio Pochettino, Tanner Tessmann a été interrogé sur un éventuel retour avec les États-Unis. Il a évoqué son souhait d’en faire partie de nouveau même s’il reste concentré sur les prochains matchs avec l’OL.

À deux jours du déplacement de l’Olympique lyonnais sur la pelouse de Lille, Tanner Tessmann était présent en conférence de presse pour détailler la première semaine avec son nouvel entraîneur. Après un début de saison où il a alterné le bon et le moins bon, le milieu commence à se faire une place dans le onze lyonnais. Habituellement sélectionné pour les États-Unis, il avait été écarté par Mauricio Pochettino lors des derniers mois. Maintenant que son sélectionneur est parti, Tessmann en vient naturellement à penser à un potentiel retour en sélection.

Pochettino parti rejoindre Manchester United

Depuis quelques jours, Mauricio Pochettino a quitté son poste de sélectionneur des États-Unis pour un nouveau chapitre en Angleterre. Il a rejoint Manchester United. Tanner Tessmann a tenu à le saluer en lui souhaitant de la réussite. « Félicitations à Pochettino pour son départ à Manchester United, on lui souhaite le meilleur« , a-t-il expliqué. Il a ensuite montré son ambition de revenir porter le maillot américain. « Oui, je veux jouer avec l’équipe nationale. On a changé de coach, on ne sait pas qui sera le nouveau coach, mais oui« , a-t-il ajouté. Même s’il est concentré sur les prochaines échéances avec l’OL, il garde toujours dans le coin de sa tête la sélection lors des prochains rassemblements.