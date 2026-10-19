OL - Nice (2-1) : Tessmann "heureux d'avoir gagné et aidé l'équipe"

Auteur du but de la victoire face à l'OGC Nice, Tanner Tessmann a permis à l'OL d'accrocher la première place du classement.

Quelles sont vos impressions après cette victoire 2-1 ?

Oui, je pense que le stade, l'équipe et le soutien qu'on a reçu ont été l'une des meilleures expériences que j'ai eues au football. Même si on a fini à 10 joueurs, la façon dont l'équipe a combattu, la façon dont le stade a réagi et comment on a obtenu les 3 points ont été vraiment spéciales ce soir. C'était vraiment une bonne soirée pour l'équipe et je suis vraiment fier de la manière dont on a joué.

Que pensez-vous du fait que vous êtes leader ? Est-ce que c'est important ou non ?

Je ne pense pas que c'est si important. On a une longue saison à venir, beaucoup de matchs, mais je pense que ça montre le travail qu'on a fait et ça nous donne plus de confiance pour avancer en sachant qu'on peut jouer contre les meilleures équipes et continuer de se battre avec l'esprit qu'on a eu ce soir.

Vous irez à Paris la semaine prochaine comme leader. Quel est votre avis là dessus ?

C'est une bonne bataille. C'est un grand match pour nous, et si on garde l'esprit de l'équipe, je pense qu'il sera difficile de jouer contre nous, peu importe l'équipe.

Qu'est-ce qui a changé entre la saison dernière et cette saison ?

Oui, c'est génial. On a apporté de bons renforts à l'équipe. C'est comme on l'a déjà dit, on est en haut du classement et on est bien dans la Ligue Europa, donc c'est bien. J'aime la compétition au sein de l'équipe. Tout le monde s'appuie sur l'autre pour être le meilleur. C'est bien. Comme on l'a vu au début de la saison, on peut faire tourner toute l'équipe et toujours gagner à l'image de Toulouse. Je pense que ça montre la qualité que nous avons. Chaque joueur s'appuie sur l'autre et veut devenir meilleur.

Cela fait trois matchs avec de grosses rotations. Est-ce un point différent par rapport à la saison passée ?

Oui, je pense. On espère avoir plus de profondeur dans l'équipe pour nous aider plus tard dans la saison si on a des blessures ou autre chose. C'est important d'avoir des joueurs qui peuvent jouer. On essaie de garder le niveau et de pousser. Comme je l'ai dit, l'esprit de l'équipe est le plus important. On s'appuie sur l'autre et le stade l'appuie aussi.

Votre but est important puisqu'il donne la victoire...

Merci. Le plus important, c'est les trois points. Je suis heureux d'avoir gagné et aidé l'équipe. C'est incroyable ce ballon de Zachary Athekame. Il l'a mis directement sur ma tête. Si on continue de s'améliorer comme ça, je pense qu'on peut être très dangereux.