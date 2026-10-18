L'OL domine Nice (2-1) et s'empare de la tête du championnat

L'OL s'est s'imposé face à l'OGC Nice (2-1). Un dimanche soir parfait puisque les Lyonnais s'emparent de la tête du classement.
Une victoire aux forceps, mais qui fait du bien. Ce dimanche, l'OL a dû cravacher pour s'offrir une quatrième victoire en Ligue 1, mais a fait le travail (2-1). Dès l'entame, les Lyonnais ont rapidement pris le contrôle du ballon, sans pour autant se créer de grosses occasions. Mais Nice est une équipe à réaction cette saison. Sur leur première réelle percée dans la surface lyonnaise, Jonathan Clauss trouve parfaitement l'inévitable Elye Wahi (18e) qui laisse Rémy Descamps sur sa ligne pour trouver le petit filet gauche (1-0). C'était le joueur à grandement surveiller dans cette rencontre. Il a pourtant réussi à trouver le chemin du but. Invaincu à domicile en championnat, l'OL montre de l'orgueil et renverse tout. Pavel Šulc profite d'un mauvais dégagement de Yehvann Diouf et inscrit son premier but en championnat cette saison (32e). Les Lyonnais prennent les devants quatre minutes plus tard grâce à Tanner Tessmann (36e). Ils retournent aux vestiaires sereins.
L'OL premier de la Ligue 1 avant d'aller défier le PSG
Avec huit changements sur la composition de départ, le doute concernant la fiabilité de cette équipe pouvait être présent. Toutefois, ils sont partis. L'attaque s'est montré particulièrement fiable avec Julien Duranville qui n'a pas manqué d'efforts. Impliqué sur le but de Pavel Šulc, il a confirmé sa bonne forme en seconde période avant de sortir (62e). Au milieu de terrain Tanner Tessmann a brillé en signant son premier but de la saison. Seul Clinton Mata a semblé en difficulté, fautif sur le but niçois.
En deuxième, l'OL est en difficulté et Nice reprend le contrôle du ballon. Les Aiglons sont tout proches d'égaliser sur un corner où Axel Witsel trouve la barre (53ᵉ). Les Lyonnais sont ensuite réduits à 10 à cause de l'exclusion de Keito Nakamura, auteur d'un vilain pied haut sur Mohamed Abdelmonem (70ᵉ). S'ensuit une grosse occasion niçoise : Elye Wahi touche le poteau (74ᵉ). La domination niçoise reste stérile et l'OL finit par accrocher la victoire au bout du temps additionnel (2-1), non sans avoir eu une ultime frayeur avec Wahi trompant une deuxième fois Descamps. Fort heureusement, l'attaquant niçois était hors jeu de quelques millimètres... Avant d'aller affronter le PSG dimanche prochain, l'OL est en tête de la Ligue 1 et c'est bon pour la confiance.
Bravo et MERCI les gones !👍
Bises à Pantaloni et ses sbires !😜
Et on l’a fait comme annoncé.
ALLEZ L’OL !❤️💙
On est premier !...
Bon, sur le terrain c'était courageux mais laborieux et chanceux, mais savourons !!!
Tremblez les parisiens, le leader arrive 😉 !
🤣
On a quand même eu beaucoup de bol. Et Wahi va falloir préparer un plan spécial connue lui...
Je suis mitigé. Même à 10, on n'a plus joué. Je pense que la team savait quitter les Niçois allaient chercher Clauss. J'aurais peut-être mis Kluivert d'entrée pour le physique et la vitesse. Agréablement surpris par Duranville.
Mais j'aimerais connaître le "problème" Himbert. Si quelqu'un a des infos...
De ce qu'a sous-entendu Paulo, Rémi ne serait pas au niveau des autres offensifs à l'entraînement.
Ok. Alors c'est vrai que j'ai moi le souvenir des matches de l'année dernière, je ne le vois pas à l'entraînement.
Mis à part les deux premiers matchs de prépa, contre des équipes faible, où il marque énormément (deux triplés, il me semble), après il s'est éteint. En réserve, c'est pas mal, avec de belles fulgurances, mais il n'a pas encore retrouvé son niveau de la saison dernière, et Duranville est clairement devant lui, en ce moment. Il faut être patient. Il va revenir et aura sa chance à nouveau, comme Kango.
Dans ta face Letexier !
Belle 1ère mi-temps avec Athékame et Boudache au top. Et une victoire heureuse toujours agréable !!!
Et bravo aux BG pour leur banderole après les émeutes et les pillages 👍
La victoire va même être bénéfique pour Nakamura , il va pouvoir trouver le sommeil...
Pas l'habitude de contester l'arbitrage mais son rouge est sévère car il ne quitte pas des yeux le ballon en l'air , tend sa jambe pour un amorti.
Restons mesurés , coleader avec 4 autres équipes , on n'est pas encore champions , lol
ça fait du bien. La deuxième mi temps a été une souffrance, Nice a été malchanceux (une barre un poteau, un but hj de peu).
J'ai critiqué Fonseca l'année dernière quand il ne faisait pa tourner donc là bravo à lui de le faire (ça évitera pe d'être cramé au printemps).
Sur les joueurs, Nartey discret, Duranville intéressant, Tessman bon, Boudache remuant mais toujours un problème dans le dernier geste, Bidtrup actif et limité balle au pied, Sulc <3
Toujours un problème en début de deuxième comme contre Palace.
Pas le plus beau match mais la victoire en faisant tourner
Letexier c’est vraiment une saloperie…il aura tout tenté pour faire gagner Nice, ça se voyait ! Il a quand même réussi à expulser Nakamura qui sera absent contre le PSG (comme par hasard). Ouf, il pourra toucher sa petite prime…
Je ne suis pas d'accord, Nakamura ne fait pas exprès mais c'est dangereux. Le rouge n'est pas scandaleux
RBV la faute de Naka est dangereuse, je sais que t'aime pas trop les arbitres mais la tu exagères 😉
Faut arrêter, le carton rouge de Nakamura est justifié . On dit qu'il ne voit pas le joueur, mais si et c'est idiot son pied si haut .
On n'aura aucun ailier à gauche pour aller à paris
Le hors jeu de Wahi c'est le même que Coco avait reçu contre je ne sais plus qui
C'est les meilleurs celle la!
Dans la souffrance, avec un hors heu d'un poil de cul pour qu'ils aient bien bien bien les boules!!!
Je suis tres tres haut la, je flotte comme une île sur une crème anglaise..
👍 Oui, j'aime bien aussi ! 😜
Et Panloni va très mal dormir, le pied !
J'adore la crème anglaise! 👍😜
Ce que je retiens, c'est que les "remplaçants" on fait le job. Bidstrup très actif, gratte un nombre incalculable de ballons, Tessman de mieux en mieux, et un but magnifique pour couronner le bon début de saison, Duranville surprenant, on a besoin de le revoir, Sulc toujours aussi clairvoyant et opportuniste, Boudache un peu brouillon mais intenable pour l'adversaire, Descamps nous sauve sur au moins une action en fin de match. On a un manque de chance sur le carton rouge, mais c'est difficile de se plaindre. En revanche, la tête de Wahi qui finit sur la barre en fin de match, ouh là là. Beaucoup de chance ainsi que le hors-jeu qui se joue à rien. On a eu l'inverse la saison passée, il faut toujours un brin de chance pour gagner ces matchs. Il faut prendre avec plaisir car la roue tourne, et la chance tombera de l'autre côté une autre fois. En tout cas, je me suis régalé sauf les 20 dernières minutes où j'ai fait de l'huile. 😅
honnêtement, on ne sera jamais serein sauf face a rennes.
comme jeudi, dès que l'équipe en face mets la pression , on a du mal, on recule, on manque de technique pour conserver la balle.
et on joue a fond la défense après.
on a les 3pts mais franchement c est chanceux.
oui on sait souffrir, et c est une qualité mais il va falloir progresser car on ne s'en sortira pas toujours.
néanmoins, gagner dans la difficulté, c est important aussi pour souder un groupe
Cette. Victoire. Dans la difficulté voir la souffrance faut du bien au classement avant d’aller à Paris, mais elle fait aussi beaucoup de bien dans les têtes car elle soude un peu plus le groupe
Les joueurs ont besoin de ce genre de victoire à l’arraché
Et puis en ayant fait tourner, c’est une bonne chose avant le prochain match d’Euroligue
Allez l’OL !!!!!
Que tous ceux qui m'ont moqué quand j'ai dit début septembre qu'on avait un meilleur effectif que la saison passée, car plus cohérent et complet, s'excusent !
Oui je vous le confirme, hormis au poste d'ailier gauche (où y a la perte de Fofana ET Moreira), on est plus équipés de partout !
Allez Paulo, pour une fois, sois à la hauteur sur TOUTE la saison, s'il te plaît !
Bien d’accord avec toi, l’effectif est bien plus cohérent et conséquent que l’année dernière. Il offre plus de possibilités à l’entraîneur.
Je croise les doigts pour qu’il l’utilise comme il se doit et qu’il nous refasse pas une « Manchester » ou une « Vigo »
La même j'espère vraiment que le printemps sera cette saison réjouissant, loin des échecs passés !
N'empêche que Fonseca lis les commentaires ici c'est pas possible autrement..
L'an passé il faisait jamais tourner on l'a tous souligné.
L'an passé il faisait des changements trop tardif on l'a tous souligné..
Cette saison il fait tourner et il fait les changements à la 60eme !
Non franchement bravo Paulo on dirait pas comme ca mais tu n'est pas si buté meme si ta mis 2 ans à nous écouter, mieux vaut tard que jamais.
Et je voudrais féliciter tout le monde nous somme ses adjoints !
Oui enfin son habituel passage à 5 défenseurs c'était pas une idée lumineuse franchement.
Va falloir que tu lui dise plus souvent fidèle adjoint 😉
Et puis la saison démarre, attendons de voir plus tard. Moi j'appréhende quand des matchs hyper décisifs vont se pointer...
Dur dur cette victoire. Une bonne première mi-temps, Nice s'en sort d'ailleurs plutôt bien à 2-1. Et puis dès l'entame de la seconde on a senti que l'équipe n'était plus dans le coup.
Letexier comme d'habitude aime bien arbitrer contre nous, c'est pas une surprise.
Niveau joueur, j'y arrive vraiment pas avec Duranville. Il est d'une nonchalance rarement vue je trouve. Niveau replis défensifs pareil, c'est vraiment pas joli. Bon, on va dire qu'il amène le premier but même si c'est surtout le gardien niçois qui se troue.
Athekame je l'ai trouvé un peu émoussé physiquement même s'il a fait le job. Va falloir qu'il se repose.
J'ai beaucoup aimé les matchs de Bidstrup et Sulc. Tessmann techniquement c'est toujours pas ça mais sinon bon match.
Nartey invisible. Comme souvent. Je comprends pas qu'il soit titulaire à la place de Merah, ya un monde d'écart entre les deux. Et ce ne sont pas ses deux buts qui me feront changer d'avis.
Boudache je l'aime beaucoup quand il rentre en cours de jeu mais en titulaire c'est plus compliqué je trouve. Il fait une passe décisive ce soir mais que de déchet dans le dernier geste !