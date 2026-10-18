L'OL domine Nice (2-1) et s'empare de la tête du championnat

L'OL s'est s'imposé face à l'OGC Nice (2-1). Un dimanche soir parfait puisque les Lyonnais s'emparent de la tête du classement.

Une victoire aux forceps, mais qui fait du bien. Ce dimanche, l'OL a dû cravacher pour s'offrir une quatrième victoire en Ligue 1, mais a fait le travail (2-1). Dès l'entame, les Lyonnais ont rapidement pris le contrôle du ballon, sans pour autant se créer de grosses occasions. Mais Nice est une équipe à réaction cette saison. Sur leur première réelle percée dans la surface lyonnaise, Jonathan Clauss trouve parfaitement l'inévitable Elye Wahi (18e) qui laisse Rémy Descamps sur sa ligne pour trouver le petit filet gauche (1-0). C'était le joueur à grandement surveiller dans cette rencontre. Il a pourtant réussi à trouver le chemin du but. Invaincu à domicile en championnat, l'OL montre de l'orgueil et renverse tout. Pavel Šulc profite d'un mauvais dégagement de Yehvann Diouf et inscrit son premier but en championnat cette saison (32e). Les Lyonnais prennent les devants quatre minutes plus tard grâce à Tanner Tessmann (36e). Ils retournent aux vestiaires sereins.

L'OL premier de la Ligue 1 avant d'aller défier le PSG

Avec huit changements sur la composition de départ, le doute concernant la fiabilité de cette équipe pouvait être présent. Toutefois, ils sont partis. L'attaque s'est montré particulièrement fiable avec Julien Duranville qui n'a pas manqué d'efforts. Impliqué sur le but de Pavel Šulc, il a confirmé sa bonne forme en seconde période avant de sortir (62e). Au milieu de terrain Tanner Tessmann a brillé en signant son premier but de la saison. Seul Clinton Mata a semblé en difficulté, fautif sur le but niçois.

En deuxième, l'OL est en difficulté et Nice reprend le contrôle du ballon. Les Aiglons sont tout proches d'égaliser sur un corner où Axel Witsel trouve la barre (53ᵉ). Les Lyonnais sont ensuite réduits à 10 à cause de l'exclusion de Keito Nakamura, auteur d'un vilain pied haut sur Mohamed Abdelmonem (70ᵉ). S'ensuit une grosse occasion niçoise : Elye Wahi touche le poteau (74ᵉ). La domination niçoise reste stérile et l'OL finit par accrocher la victoire au bout du temps additionnel (2-1), non sans avoir eu une ultime frayeur avec Wahi trompant une deuxième fois Descamps. Fort heureusement, l'attaquant niçois était hors jeu de quelques millimètres... Avant d'aller affronter le PSG dimanche prochain, l'OL est en tête de la Ligue 1 et c'est bon pour la confiance.