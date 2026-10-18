OL - Nice (2-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

En infériorité numérique pendant vingt minutes, l'OL a fait le dos rond pour s'offrir une quatrième victoire cette saison en Ligue 1. Retrouvez le baromètre de ce match contre l'OGC Nice.
On a moins aimé
Mata ne respire plus la sérénité
Depuis le début de la saison, il a été rétrogradé dans la hiérarchie et a désormais plus de chance d'être aligné comme latéral droit que comme central. Pourtant, ce dimanche soir, Clinton Mata a bien retrouvé l'axe de la défense aux côtés de son compère de ces deux dernières saisons, Moussa Niakhaté. Si le Sénégalais, de retour de blessure, a vite montré qu'il avait bien récupéré, pour l'Angolais, ce fut un peu plus compliqué. Son duel face à Elye Wahi n'a pas été de tout repos et il a eu du mal à se situer.
Déjà surpris sur un premier ballon que l'attaquant a subtilement laissé passer, Mata a ensuite été pris sur la feinte de l'Ivoirien pour l'ouverture du score niçoise. Un appel - contre appel d'école qui a fait voir flou au numéro 22 de l'OL. Assez peu serein dans ses transmissions de balle, Clinton Mata est dans le creux de la vague, même si son abnégation est toujours bien là ce qui lui a permis d'être un peu mieux en deuxième, comme pour contrer cette frappe d'Amoura (55e).
On a aimé
Athekame, joue-là comme Beckham
C'est une bonne pioche du mercato estival et personne ne viendra dire le contraire. A 21 ans et après une saison à l'AC Milan, Zachary Athekame avait certainement besoin de ce prêt pour poursuivre son apprentissage et enchainer les matchs. Cela tombe bien, il ne se repose presque jamais et cela va rapidement devenir un sujet à discussion. Néanmoins, en retournant en Serie A, le Suisse sera bien plus aguerri dans tous les compartiments du jeu. Défensivement, il reviendra certainement avec un autre bagage car cela reste encore un point sur lequel il doit s'améliorer.
Il y a certes des interventions impressionnantes, mais il se fait mystifier par Amoura au départ de l'action du 1-0. Il se fait également aspirer dans la surface en deuxième. Quelques errements comme il avait pu le montrer à Lens le week-end passé. Mais à côté de ça, Athekame reste quand même sacrément important dans le jeu lyonnais. Multipliant les aller-retours, le latéral a encore fait parler son pied droit avec un centre déposé pour Tessmann. Une troisième passe décisive cette saison en Ligue 1.
La prolongation de Mata, c’est un mystère quand même…contre des L2 en coupe de France ça passera mais en L1 ou en coupe d’Europe, si il continue comme ça, il va nous plomber le camarade Clinton…
Moi j'ai pas oublié qu'il était là pour la remontada de Sage , on lui doit au moins de la tolérance.
100% d’accord ! Mais on peut constater que cette année c’est cata…
Je me demande si Athekame n’est pas notre MVP de ce début de saison. C'est un arrière droit de très haut niveau sur ce qu'on voit en ce moment. Et Bidstrup et Sulc, qui jouent leur vie sur tous les ballons. C'est précieux !
J’etais dubitatif sur la titularisation de Duranville puisqu'il n'était pas entré en jeu depuis très longtemps. Ca s’est pas trop mal passé, il amène le 1er but. Par contre il ne défend pas. Mais bon, step by step. C'est déjà encourageant pour lui.
Enfin, ca fait du bien que Fonseca fasse des changements dès l’heure de jeu. Ca paye !
Il est quand même le premier responsable sur le but nicois. On s'en prend à Mata mais moi j'invite tout le monde à regarder l'action nicoise au départ sur l'aile. Athekame se fait avoir comme un bleu, il essaye même de le fauché mais le nicois saute avant. Pas plus mal car sinon on aurait sûrement joué à 10 dès la première mi-temps.
PF a fait comme Zidane (ou c'est Zidane qui a fait comme PF), il fait tourner et fait confiance à tous ses joueurs.
Bravo à lui.
Bon d'accord, pour une fois, on a eu le cul bordé de nouilles!!!
Pour une fois ?? Ça arrive bien souvent quand même. Et cette défense ce soir 😤
J'ai juste envie de dire merci aux attaquants qui eux ont fait le job, le reste franchement c'est très moyen.
HS.
Une autre défaite pour Pierre Sage. Je le voyais venir. La marche était trop haute. L'attrait de la Premier league, c'était vraiment tentant, mais c'est un autre monde par rapport à la ligue 1. Il est maintenant sur un siège éjectable. Il aurait dû faire quelques saisons de plus à Lens. Beaucoup de supporters ici le porte aux nues. Perso, je pense qu'il a ses limites. La remontada lyonnaise il y a deux ans était surtout dûe à sa capacité de fédérer les joueurs. Combien de fois les matchs ont été gagnés aux forceps. Il n'y avait pas de matchs de coupe d'Europe aussi, ce qui aide quand même pas mal. A Lens, il a fait un bon travail, mais il avait quand même une sacrée équipe. Bon, je ne veux pas de dire de mal de lui, bien au contraire, mais je pense qu'il est allé trop vite, et s'est vu un peu trop beau.
Ben si tu dis du mal de lui, relis toi.
N'importe quoi, ça n'a rien à voir. C'est juste que parfois ça marche et parfois pas du tout, c'est le football, et la vie d'un entraîneur se résume à ça. Demain il peut entraîner la Juv ou Arsenal et tout gagner.
Je veux pas dire du mal de lui, j'ai juste envie de le defoncer gratuitement en hors sujet mdrrr!