OL - Nice (2-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

En infériorité numérique pendant vingt minutes, l'OL a fait le dos rond pour s'offrir une quatrième victoire cette saison en Ligue 1. Retrouvez le baromètre de ce match contre l'OGC Nice.

On a moins aimé

Mata ne respire plus la sérénité

Depuis le début de la saison, il a été rétrogradé dans la hiérarchie et a désormais plus de chance d'être aligné comme latéral droit que comme central. Pourtant, ce dimanche soir, Clinton Mata a bien retrouvé l'axe de la défense aux côtés de son compère de ces deux dernières saisons, Moussa Niakhaté. Si le Sénégalais, de retour de blessure, a vite montré qu'il avait bien récupéré, pour l'Angolais, ce fut un peu plus compliqué. Son duel face à Elye Wahi n'a pas été de tout repos et il a eu du mal à se situer.

Déjà surpris sur un premier ballon que l'attaquant a subtilement laissé passer, Mata a ensuite été pris sur la feinte de l'Ivoirien pour l'ouverture du score niçoise. Un appel - contre appel d'école qui a fait voir flou au numéro 22 de l'OL. Assez peu serein dans ses transmissions de balle, Clinton Mata est dans le creux de la vague, même si son abnégation est toujours bien là ce qui lui a permis d'être un peu mieux en deuxième, comme pour contrer cette frappe d'Amoura (55e).

On a aimé

Athekame, joue-là comme Beckham

C'est une bonne pioche du mercato estival et personne ne viendra dire le contraire. A 21 ans et après une saison à l'AC Milan, Zachary Athekame avait certainement besoin de ce prêt pour poursuivre son apprentissage et enchainer les matchs. Cela tombe bien, il ne se repose presque jamais et cela va rapidement devenir un sujet à discussion. Néanmoins, en retournant en Serie A, le Suisse sera bien plus aguerri dans tous les compartiments du jeu. Défensivement, il reviendra certainement avec un autre bagage car cela reste encore un point sur lequel il doit s'améliorer.

Il y a certes des interventions impressionnantes, mais il se fait mystifier par Amoura au départ de l'action du 1-0. Il se fait également aspirer dans la surface en deuxième. Quelques errements comme il avait pu le montrer à Lens le week-end passé. Mais à côté de ça, Athekame reste quand même sacrément important dans le jeu lyonnais. Multipliant les aller-retours, le latéral a encore fait parler son pied droit avec un centre déposé pour Tessmann. Une troisième passe décisive cette saison en Ligue 1.