Vainqueur aux forceps de Nice, l'OL a pris la tête de la Ligue 1 au terme de la 7e journée. Malgré les nombreux changements opérés par Paulo Fonseca, la formation rhodanienne a répondu présente. De bon augure pour le reste de la saison pour Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif de l'OL.

Troisième fois que Paulo Fonseca fait tourner et troisième fois que l'OL gagne. Ça dit quoi sur ce groupe ?

C'est vrai, c'est la troisième fois. Non, l'état d'esprit je crois qu'il est a félicité ce (dimanche) soir. Je pense que le groupe a montré vraiment un état d'esprit exceptionnel. On sort d'un gros match à Lens, où ça a été difficile, mais surtout un gros match contre Crystal Palace, une équipe de Premier League jeudi, et ce soir faire cette performance-là, en plus en finissant à 10, franchement, bravo aux gars. Ils ont tout donné jusqu'à la fin.On a vu Mads (Bidstrup) qui a fini avec des crampes les dernières minutes, qui s'est accroché. C'est l'état d'esprit qu'on veut voir, la mentalité aussi qu'on veut. On sait que ça va être un long chemin, mais on voit que les gars sont prêts.

"On a appris de ce qu'il s'est passé la saison dernière"

Une première place après sept journées, c'est anecdotique ?

Ça dit que pour le moment ça se passe bien. Après elle est plus anecdotique, parce qu'elle est encore au début du championnat. Honnêtement, on est dans la continuité de ce début de saison. On a eu déjà six matchs européens. On a gagné les deux premiers contre Anderlecht et Palace, qui sont des opposants de bonne facture. Nice a eu une très belle équipe aussi. Ils sortent de deux victoires importantes. Je pense qu'on monte le curseur.

L'équipe travaille bien. Paulo (Fonseca) a montré beaucoup de courage aussi en faisant beaucoup de changements parce que l'équipe en avait besoin. On voulait absolument de la fraîcheur ce (dimanche) soir, surtout après le match de jeudi. Il a montré qu'il n'a pas peur. Il fait confiance au groupe. On a dit en début de saison qu'on avait un groupe plus étoffé, plus complet. On le montre ce soir et sur les trois matchs qu'on a pu faire, il y a eu des changements.

Avoir un groupe plus équilibré cette saison, c'était l'objectif et ça se traduit sur le terrain ?

Oui, bien sûr. On a appris aussi. On a appris de la saison dernière. Il n'y avait pas eu beaucoup de turnover la saison dernière. On s'est retrouvés sur la période de février-mars où on a été en grande difficulté. Cette année, on voulait essayer de se donner plus de chance sur les trois compétitions. On le fait. La rotation va être importante. Les gars qui sont rentrés font le boulot. Encore une fois, ça donne bien sûr plus un casse-tête à Paulo, mais c'est un bon casse-tête je pense pour lui.

"Le PSG ? Toujours des matchs particuliers"

Comment expliquer que du jeudi au dimanche tout change mais que la qualité perdure ?

Comme je dis, il y a une certaine homogénéité sur les profils de joueurs, sur le niveau aussi. Bien sûr qu'on a les cadres qui sont importants. Quand ils ne sont pas là, c'est toujours un peu plus difficile. Mais encore une fois, les joueurs qui sont arrivés se sont tout de suite mis dans le bain. On voit qu'ils se sont adaptés assez vite. Dans la mentalité, c'est parfait. Du coup, ça donne une continuité dans ce qu'on veut faire.

L'OL va arriver leader dimanche prochain face au PSG. C'est symbolique ? Anecdotique ?

On arrive à Paris en leader, ex-aequo avec eux. Donc ça doit être une belle confrontation la semaine prochaine. Ce sont toujours des matchs particuliers. Après Paris, on connaît Paris. On verra quelle équipe ils vont mettre en place. Ils ont un gros match mardi ou mercredi contre le Barça. Nous, on va au Hoffenheim jeudi. On rejoue le jeudi. Mais bon, on sera prêts.

Il fallait se relever de Fenerbahce, qui a été une profonde désillusion. Qu'est-ce qui s'est passé pour se relever de ça ?

Une vraie désillusion, c'est vrai. D'ailleurs, on l'a vu le match d'après contre le Havre. On était un peu en dedans. C'était difficile, il faut le dire. On avait vraiment travaillé dur pour essayer de passer ces deux tours de play-off. Mais je pense que l'état d'esprit du groupe est bon. Le coach est ambitieux. Il est content de travailler avec ce groupe qui est très réceptif à ce qu'il veut mettre en place. Encore une fois, on a vu avec la communauté, avec le public. Le public nous a beaucoup aidé sur cette fin de match qui a été difficile. Et on voit que quand le stade est comme ça, ça nous pousse aussi.

Avec D.H, à Décines.