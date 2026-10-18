OL - Nice : Fonseca change presque tout, Duranville titulaire

Après la victoire face à Crystal Palace (3-2), Paulo Fonseca décide de faire tourner presque toute son équipe en changeant huit joueurs. Julien Duranville est titulaire pour la deuxième fois cette saison.

Face à Nice, Paulo Fonseca dévoile une composition inédite face à l'OGC Nice. Huit joueurs assurent le turn-over de l'Olympique lyonnais, ce soir. Dans les cages, Dominik Greif laisse sa place à Rémy Descamps pour la seconde fois cette saison, en championnat. Le gardien français va tenter de continuer sa série de clean-sheets, ce soir, puisqu'il n'avait pas encaissé de buts lors de la victoire face à Toulouse (2-0), à l'occasion de la première journée de championnat. Les deux seuls rescapés de cette composition sont Abner et Zachary Athekame et Noah Nartey.

Julien Duranville titulaire deux mois après

L'attaque sera inédite ce dimanche soir avec Kaïl Boudache et Julien Duranville qui démarreront sur les ailes. Le Belge revient dans le onze lyonnais, pour la deuxième fois cette saison, après avoir subi une blessure qui l'a éloigné des terrains. Buteur jeudi soir face à Crystal Palace, Pavel Šulc débutera à la pointe de l'attaque. Au milieu, Tanner Tessmann et Mads Bidstrup remplacent Corentin Tolisso et Tyler Morton, préservés pour cette rencontre. L'OL a l'occasion de réaliser un bon coup ce dimanche soir face à Nice puisqu'avec une victoire, les Rhodaniens s'empareront de la tête du classement.

La composition de l'OL face à l'OGC Nice : Descamps - Athekame - Mata - Niakhaté (C) - Abner - Nartey - Tessmann - Bidstrup - Boudache - Duranville - Sulc