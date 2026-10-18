OL - Nice : Fonseca change presque tout, Duranville titulaire

Après la victoire face à Crystal Palace (3-2), Paulo Fonseca décide de faire tourner presque toute son équipe en changeant huit joueurs. Julien Duranville est titulaire pour la deuxième fois cette saison.
Face à Nice, Paulo Fonseca dévoile une composition inédite face à l'OGC Nice. Huit joueurs assurent le turn-over de l'Olympique lyonnais, ce soir. Dans les cages, Dominik Greif laisse sa place à Rémy Descamps pour la seconde fois cette saison, en championnat. Le gardien français va tenter de continuer sa série de clean-sheets, ce soir, puisqu'il n'avait pas encaissé de buts lors de la victoire face à Toulouse (2-0), à l'occasion de la première journée de championnat. Les deux seuls rescapés de cette composition sont Abner et Zachary Athekame et Noah Nartey.
Julien Duranville titulaire deux mois après
L'attaque sera inédite ce dimanche soir avec Kaïl Boudache et Julien Duranville qui démarreront sur les ailes. Le Belge revient dans le onze lyonnais, pour la deuxième fois cette saison, après avoir subi une blessure qui l'a éloigné des terrains. Buteur jeudi soir face à Crystal Palace, Pavel Šulc débutera à la pointe de l'attaque. Au milieu, Tanner Tessmann et Mads Bidstrup remplacent Corentin Tolisso et Tyler Morton, préservés pour cette rencontre. L'OL a l'occasion de réaliser un bon coup ce dimanche soir face à Nice puisqu'avec une victoire, les Rhodaniens s'empareront de la tête du classement.
La composition de l'OL face à l'OGC Nice : Descamps - Athekame - Mata - Niakhaté (C) - Abner - Nartey - Tessmann - Bidstrup - Boudache - Duranville - Sulc
A noter qu'en cas de victoire ce soir, il y aurait cinq équipes à 14 points et l'OL serait leader à la différence de buts !
De quoi regretter, a priori, cette compo annoncée...
Pour ceux que ça intéresse, un lien :
https://jack07eo.mpanrc4imind.my/fr/football/french-ligue-1-4430688/lyon-vs-ogc-nice.html?icg=RlI&ilang=fr
Bon ben allez l'OL et allez Duranville..
Quand il avais fait tourner à Toulouse tout le monde avait dit qu'on allais perdre et on avait gagner facilement..
Donc bon on verra bien, on doit avoir un super banc du coup..
Est-ce que les miracles se reproduisent ?...
Un miracle de battre Nice à domicile?
Peut être se calmer avec les mots non? 😉
Et si Nice gagne ca sera pas un miracle non plus.
C'est juste du foot en fait.
Le saviez-vous? Cette saison, Le havre doit la moitié de ses points à l'OL.
Pour moi, il a fait tourner à Toulouse mais rien à voir, Toulouse n'était pas encore prêt et d'ailleurs on le voit avec leurs résultats actuels.
Nos joueurs avaient tenu 1h . Coco, Pavel, Malick et Tylor étaient entrés et avaient fait la différence .
Nice n'a rien à voir, ils viennent de gagner leur deux derniers matchs avec 3 rapides devant 😰, aucun créateur au milieu chez nous😰
Et puis si on remporte ce match on sera 1er et c'est là que ça se corse, en principe, dans une situation pareille, on se loupe à chaque fois .
🙏 que je me trompe
C'est quoi l'intérêt d'aligner l'équipe B ce soir? Flatter l'égo de Fonseca qui veut montrer qu'il peut faire du Zidane aussi?
En plus, c'est quoi la logique? On aligne l'équipe A contre Hoffenheim jeudi, puis à nouveau l'équipe B contre Paris dans une semaine?
Vous pariez combien que dans une semaine l'OM nous repasse devant?
10 000 € !!! 😉
Apres peut-être que Paulo veut donner du rythme aux remplaçants pour etre pret à affronter Hoffenheim jeudi et reposer les titulaire pour le déplacement à Paris qui sait ?
C'est clairement un signe de confiance de Fonseca à ses remplaçants.Duranville est le plus gros point d'interrogation... à lui de jouer
OK pour faire souffler Tolisso et Nuamah, mais le gros turn-over il devrait avoir lieu jeudi prochain contre Offenheim, et avoir l'équipe type au top dimanche VS PSG, C'est d'autant plus incompréhensible quand on sait qu'on a 6 points et qu'une défaite ne serait pas catastrophique.
Au moins on aura des changements tôt dans le match.
Bsr tout ça prouve une chose on joue l'Europa league à fond donc on réserve nos titulaires pour les deux gros matchs de la semaine il n'est pas question pour lui de perdre en Allemagne et d'aller à Paris en victime. Je ne vois pas en quoi c'est idiot, au contraire ça prouve que nous sommes redevenus ambitieux.
Ce n'est pas de l'ambition, c'est de la pure arrogance. On se comporte comme si on avait l'effectif du PSG.
Curieux de voir Duranville…normalement il devrait avoir une dalle de mort de faim…ainsi que les autres joueurs type Nartey, Bidstrup et même Tessman !
La compo n’est pas déconnante et encore une fois, c’est la volonté des joueurs qui fera basculer le match du bon côté ou non.
Sur la papier, on doit gagner ce match.
Hormis les 2 "quitte ou double" Duranville et Mata ( pourvu que Wahi ne s'amuse pas avec ) cette composition n'est pas illogique ; il faut espérer les rentrée à l'heure de jeu de Nakamura , Merah , Tolisso , Kluivert et Bacher ou Nuamah suivant les besoins .
Beaucoup ont critiqué PF de n'avoir pas assez fait tourner et d'arriver en mars avril avec trop de blessés...
PF les a écouté...
Hate de voir ce que cette équipe va bien pouvoir produire comme jeu.