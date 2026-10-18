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Nuno Mendes , joueur du PSG
Nuno Mendes , joueur du PSG (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Ligue 1 : le PSG va devoir faire sans Nuno Mendes contre l'OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans une semaine, l'OL se déplacera au Parc des Princes pour affronter le PSG. Pour ce choc de la huitième journée de Ligue 1, le club parisien ne pourra pas compter sur Nuno Mendes, touché contre Strasbourg et qui va manquer plusieurs semaines de compétition.

    Il y a un match ce dimanche soir à Décines, mais dans une semaine, l'OL va peut-être en savoir un peu plus sur ses ambitions à venir en Ligue 1. Pour la huitième journée, la formation rhodanienne va monter dans la capitale pour affronter le PSG. Un choc et plutôt un bon souvenir pour Paulo Fonseca la saison passée. Au Parc des Princes, le coach portugais avait gagné son duel à distance avec Luis Enrique en l'emportant 2-1 grâce à Endrick et Afonso Moreira. Les deux offensifs ne sont pas dans les rangs lyonnais et l'OL devra également faire sans Loïs Openda ou encore Nicolás Tagliafico.

    Digne titulaire contre l'OL ?

    Néanmoins, le PSG devra aussi composer avec une absence de taille. En effet, ce dimanche, le club parisien a annoncé l'absence pour plusieurs semaines de Nuno Mendes"Victime d’une lésion à la cuisse gauche lors du match d’hier soir (samedi) face au RC Strasbourg Alsace, Nuno Mendes sera indisponible ces prochaines semaines", peut-on lire sur le point médical. Le latéral portugais sera donc forfait pour la venue de l'OL et devrait être remplacé par Lucas Digne, sa doublure depuis le début de la saison.

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    1 commentaire
    1. J.F.ol
      J.F.ol - dim 18 Oct 26 à 17 h 47

      Toujours bon a prendre mais faudrait encore une douzaine de forfaits pour éventuellement y aller avec de l'ambition 🤣

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