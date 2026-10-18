OL - Nice : un historique récent favorable aux Lyonnais

En ce jour de réception de l'OGC Nice au Parc OL, l'Olympique lyonnais peut s'appuyer sur un bilan plutôt positif face aux Aiglons. Sur les dix dernières confrontations entre les deux équipes, les Rhodaniens se sont imposés à cinq reprises, pour deux nuls et trois défaites.

Le dernier duel entre les deux formations remonte au 15 février 2026. À domicile, les Lyonnais avaient pris le dessus sur les Niçois avec une victoire 2-0, signant à l'époque leur 13ᵉ victoire consécutive. Avant cela, ils s'étaient inclinés sur la pelouse de l'Allianz Riviera en octobre 2025 (3-2). Une alternance de résultats qui n'empêche pas l'OL de présenter un bilan favorable sur la période.

Cinq victoires lyonnaises sur les dix derniers matchs

Sur les dix dernières confrontations en Ligue 1, l'OL a remporté cinq rencontres. Outre le succès de février 2026, les Lyonnais avaient gagné à Nice en mars 2025 (2-0), puis largement dominé les Aiglons au Parc OL, en décembre 2024 (4-1). Ils s'étaient également imposés à domicile en février 2024 (1-0) et en février 2022 (2-0).

Nice a, de son côté, remporté trois de ces dix matchs. Les Aiglons s'étaient imposés à domicile en octobre 2025 (3-2), mais également en juin 2023 (3-1), ainsi qu'en octobre 2021 (3-2). Les deux équipes ont partagé les points à deux reprises : un 0-0 à Nice, en août 2023, et un 1-1 à Lyon en novembre 2022. Sur cette série, l'OL a inscrit 17 buts pour 11 buts encaissés. Les Lyonnais ont notamment marqué quatre fois lors de leur succès à domicile en décembre 2024, leur plus large victoire de cette période.

Un bilan historique qui reste favorable à l'OL

À l'échelle de l'ensemble des confrontations, l'avantage est également lyonnais. Avant le prochain rendez-vous, les deux formations se sont affrontées à 122 reprises toutes compétitions confondues. L'OL compte 52 victoires, contre 42 pour Nice, tandis que 28 rencontres se sont soldées par un match nul. Les Lyonnais ont inscrit 204 buts, contre 176 pour les Niçois. C'est un historique qui penche donc en faveur des Rhodaniens, même si les dernières saisons ont montré que les Aiglons étaient capables de leur poser des problèmes.