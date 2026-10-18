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Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : quatre joueuses appelées avec les U17 françaises

  • par Enzo Catolino

    • Quatre Lyonnaises ont été retenues par Peggy Provost pour participer au premier tour des éliminatoires de l'Euro U17. Aurélia Wyart, Juliane Guillot, Aïnhoa Sagna et Yasmine Benseba rejoindront les Bleuettes pour un rassemblement en Suède du 18 au 28 octobre.

    Encore une fois, OL Lyonnes est représenté dans toutes les catégories en équipe de France. La sélectionneure des U17, Peggy Provost, a dévoilé une liste de vingt joueuses pour participer au premier tour qualificatif du championnat d'Europe 2027. Quatre Lyonnaises feront le voyage : Aurélia Wyart, Juliane Guillot, Aïnhoa Sagna et Yasmine Benseba. Les quatre Fenottes retrouveront leurs compatriotes pour participer à un rassemblement en Suède. Elles tenteront de décrocher leur billet pour l'étape suivante.

    Trois rencontres et un billet à composter

    L'équipe de France disputera trois matchs en l'espace d'une semaine. Les Bleuettes débuteront face à Israël, le 21 octobre, avant d'affronter la Suède, le 24 octobre. Elles termineront cette première phase face aux Pays-Bas, le 27 octobre. L'objectif est de terminer parmi les trois premières du groupe, afin de se qualifier pour le deuxième tour des éliminatoires, prévu au printemps 2027. La phase finale de l'épreuve se déroulera en Finlande, du 9 au 22 mai prochain. La compétition sera également qualificative pour la Coupe du monde U17 au Maroc la même année.

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