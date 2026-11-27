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Canal+ consacrera cette saison un documentaire à OL Lyonnes. Intitulé « L’Empreinte des Lyonnes », ce programme revient sur la nouvelle dynamique du club apportée par Michele Kang. Le premier épisode, « Dynastie », sera diffusé samedi 28 novembre à 19 heures.

Les équipes de Canal+ suivent les Lyonnaises depuis le début de la saison 2026-2027. Le documentaire s’inscrit dans le projet de développement porté par la présidente Michele Kang. Il permettra de découvrir les coulisses du groupe de Jonatan Giráldez, son fonctionnement et le quotidien des joueuses tout au long de la saison.

La chaîne cryptée a présenté le premier épisode dimanche 22 novembre dans l’auditorium du Parc OL. Cette projection, à laquelle a participé Olympique-et-Lyonnais, a eu lieu après la victoire des Lyonnaises contre Strasbourg (5-2). Vincent Ponsot a ouvert la séance avec une prise de parole. Un documentaire réalisé par une équipe de production entièrement féminine composée de Léa Dandois, Ikram Kchikech et Juliette Ponce.

Un début de saison réussi

Les Fenottes qui réalisent un excellent début d’exercice, ont confirmé leurs ambitions en s’imposant largement face à Strasbourg (5-2). Elles occupent la première place du championnat avec un score parfait de 30 points après 10 journées. Les Rhodaniennes possèdent aussi la meilleure attaque avec 54 réalisations inscrites, grâce à Melchie Dumornay (12 buts), Ada Hegerberg (11 buts) et Marie-Antoinette Katoto (8 buts) qui figurent dans le top 3 des meilleures buteuses de Première Ligue. Défensivement, l’équipe n’a concédé que 8 buts.