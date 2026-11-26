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L’académie d’OL Lyonnes sera représentée lors du prochain rassemblement de l’équipe de France féminine U17. Peggy Provost a retenu quatre joueuses du club pour un stage en Italie, organisé du 30 novembre au 3 décembre.

La formation d’OL Lyonnes continue d’alimenter les équipes de France de jeunes. Pour son prochain rassemblement, la sélectionneure Peggy Provost a convoqué vingt joueuses afin de préparer la suite des qualifications à l’Euro 2027. Parmi elles, quatre évoluent au sein du club lyonnais : Alicia Kijanka Narras, Aurélia Wyatt, Aïnhoa Sagna et Yasmine Toubani.

Les quatre joueuses représenteront donc le club lors de ce déplacement en Italie. Cette présence qui confirme à nouveau la place de la formation lyonnaise dans les différentes catégories tricolores. Le club avait déjà été représenté lors des précédents rassemblements, notamment par Aurélia Wyatt et Aïnhoa Sagna.

Un match amical face à l’Italie le 3 décembre

Les Bleuettes se retrouveront le lundi 30 novembre avant de prendre la direction de l’Italie pour quatre jours de stage. Le principal rendez-vous de ce rassemblement aura lieu le jeudi 3 décembre à 11 heures, avec une confrontation face aux joueuses italiennes. Une rencontre qui se disputera au centre de préparation olympique de Tirrenia, près de Pise. Ce stage, qui permettra aux joueuses lyonnaises sélectionnées de se mesurer au niveau international.