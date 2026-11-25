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Considérée comme l’une des étoiles montantes du football mondial, Giovanna Waksman s’inscrit dans la durée avec OL Lyonnes. La jeune Brésilienne de 17 ans a prolongé jusqu’en juin 2029.

Son retour à la compétition se précise de plus en plus. Un an après son arrivée à OL Lyonnes, Giovanna Waksman ne devrait plus tarder à enfin porter le maillot lyonnais. Débarquée après une opération au genou, la Brésilienne a suivi un long programme de rééducation dans la capitale des Gaules. De retour à l’entraînement collectif depuis quelques semaines, Waksman doit reprendre la compétition avant la fin de l’année civile, comme nous l’avait indiqué Jonatan Giraldez. Quand ? Cela reste un mystère pour le moment.

Une prolongation de plus chez les jeunes joueuses

Cependant, une première bonne nouvelle est arrivée concernant la jeune joueuse de 17 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Giovanna Waksman a prolongé d’une saison supplémentaire avec OL Lyonnes. La voilà désormais liée jusqu’en 2029 avec l’octuple champion d’Europe. C’est une prolongation de plus au sein du club lyonnais, qui verrouille encore une jeune joueuse après Maïssa Fathallah, Wassa Sangaré ou encore Romane Rafalski.