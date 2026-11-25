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Après avoir ouvert le score à la 40e minute, l’OL a bien pensé faire le break deux minutes plus tard. Mais le but inscrit par Ernest Nuamah a été refusé pour une faute de Mads Bidstrup sur le gardien de Lille. Une décision validée par la DTA.

C’est un but qui aurait donné un peu plus d’air à l’OL et donc certainement évité de souffrir jusqu’à la fin. Pourtant, la joie d’Ernest Nuamah de faire le break quelques minutes après l’ouverture du score des Lyonnais a été de courte durée. Le Ghanéen a bien pensé inscrire un deuxième but, deux minutes après Mads Bidstrup, au terme d’une action collective rondement menée. Mais l’ailier a patienté de longues minutes avant de voir François Letexier annuler sa 6e réalisation de la saison après consultation de la VAR pour une faute du Danois.

« Bidstrup entre irrégulièrement en contact avec le gardien lillois »

Trois jours après la rencontre, la Direction technique de l’arbitrage a confirmé que la décision de l’arbitre avait été la bonne. Mads Bidstrup a bien fait faute, même involontairement, sur Berk Özer, le gardien de Lille. « Avant que le ballon ne franchisse la ligne de but, le joueur lyonnais n° 2 entre irrégulièrement en contact avec le gardien de but lillois et impacte la capacité de ce dernier à jouer librement le ballon, a écrit l’instance dans son débrief. « L’analyse des images confirme le caractère fautif de cette charge. Conformément à la Loi 12, le but devait donc bien être refusé. » Fort heureusement pour l’OL, cela n’a pas impacté le résultat final avec une première victoire (0-1) pour Carlos Vicens.