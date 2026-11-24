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Avec 20 points après onze journées de Ligue 1, l’Olympique lyonnais égale son meilleur total à ce stade de la compétition sur les neuf dernières saisons.

L’Olympique lyonnais a rehaussé le bilan de son premier tiers de Ligue 1. Après onze journées, les hommes de Carlos Vicens comptent 20 unités, un bilan qu’ils n’avaient égalé qu’à trois reprises sur les neuf dernières saisons (20 en 2018-2019, en 2020-2021, en 2025-2026). Cela permet de donner une indication sur la forme actuelle des coéquipiers de Corentin Tolisso, qui restent bien positionnés pour une place qualificative pour la Ligue des champions (4e). Le podium n’est plus qu’à une longueur après le succès de samedi au LOSC (0-1).

Une base intéressante, mais d’autres formations sont en embuscade

Avant le déplacement à Lille, Carlos Vicens avait évoqué un « match à six points » pour souligner l’importance de ces confrontations directes. Il en aura une deuxième à négocier dimanche. Mais de son côté, l’AS Monaco traverse une période compliquée. Les Monégasques ont notamment concédé un nul face à Auxerre lors de leur dernière sortie ce week-end (1-1). La réception de l’ASM de dimanche représentera donc une occasion pour les Rhodaniens de confirmer leur première partie d’exercice plutôt positive de prendre à nouveau des points face à un rival.