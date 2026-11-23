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Pas de défaite pour les jeunes équipes masculines de l’OL Académie. Les U19 s’en sont remis à un doublé d’Ousmane Fofana pour s’imposer face à Reims (2-0), tandis que les U17 de Florent Balmont ont tenu tête au leader troyen sur son terrain.

Ce n’est pas encore Byzance, mais c’est toujours ça de pris. Il y a une semaine, sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones », Christian Bassila concédait que les résultats n’étaient pas tout à fait satisfaisants, en raison notamment d’un surclassement massif. Cependant, les résultats du week-end devraient donner un peu le sourire au directeur de l’OL Académie. Si la réserve a de quoi finir frustrée de son déplacement à Pontarlier, les U19 et U17 ont connu du positif dans leur match.

A commencer par les joueurs de Karim Bounouara qui se sont imposés à la maison face au Stade de Reims. Dans un match de bas de tableau de la poule B, les jeunes Lyonnais l’ont emporté grâce à un doublé d’Ousmane Fofana. Le cousin de Malick a montré la voie dès la 3e minute avant de faire le break à l’heure de jeu. Un succès important qui permet de mettre fin à une série de trois matchs sans victoire (une défaite et deux nuls).

Tiago Bille buteur puis exclu avec les U17

Pour leurs cadets en U17, il n’y a pas eu les chants de la victoire dans les vestiaires à Troyes, mais le nul rapporté de l’Aube en a quand même un peu le goût. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’ESTAC est le leader de la poule C et représentait un gros morceau pour Florent Balmont et ses joueurs. Après une première mi-temps verrouillée et alors que les deux formations ont été réduites à dix en milieu de seconde période, le Troyen Joyce Bambi (70e) a répondu sur penalty au Lyonnais Tiago Bille (65e), exclu dans la foulée. Au classement, l’OL reste dans le bas du tableau avec une 10e place, mais ce nul au courage est bon pour la confiance.