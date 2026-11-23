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Satisfait de la première mi-temps d’OL Lyonnes et de la victoire (5-2), Jonatan Giráldez était bien plus sévère sur le deuxième acte, estimant que son équipe avait déjoué face à Strasbourg.

Quel bilan tirez-vous de la prestation de votre équipe avec cette victoire (5-2), mais deux mi-temps différentes ?

Jonatan Giráldez : La première mi-temps a été de très bon niveau, que ce soit dans le jeu de position, la qualité des passes ou encore l’intensité. En revanche, il a manqué beaucoup de choses en deuxième période. Nous n’avons pas retrouvé la même occupation de l’espace pour attaquer, ni le même rythme de jeu, ni la même capacité à identifier les situations favorables. Je retiens néanmoins la manière dont l‘équipe a abordé cette rencontre, notamment après les changements effectués contre Montpellier et Saint-Malo, où nous n’avions pas retrouvé le même niveau de jeu. Aujourd’hui (dimanche), j’ai retrouvé ce niveau et j’ai beaucoup apprécié.

« Pour une gardienne, les erreurs se paient cash »

Après les difficultés rencontrées face à Montpellier et Saint-Malo, estimez-vous que les joueuses qui ont débuté ont davantage répondu à vos attentes ?

Il y a beaucoup de matchs à disputer et, après l‘énergie dépensée contre Arsenal, il était important de pouvoir compter sur davantage de joueuses. Physiquement, cette rencontre avait été éprouvante. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir plusieurs options pour faire tourner l’effectif. Les performances des dernières rencontres n’avaient pas été à la hauteur de nos attentes. Il était donc important de saisir l’opportunité pour retrouver un bon niveau de jeu. Ce n’est pas seulement une question de buts ou de score. Il s’agit avant tout de respecter le plan de jeu, comme nous avons su le faire en première période, et j’aurais aimé retrouver le même niveau après la pause.

Vous encaissez deux buts qui auraient pu être évités, notamment sur une erreur de Christiane Endler…

Toutes les joueuses peuvent commettre des erreurs, c’est normal. Mais, pour une gardienne, une erreur se paie immédiatement par un but encaissé. Je pense que les deux réalisations strasbourgeoises étaient 100 % évitables.