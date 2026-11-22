Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Pour sa première sur le banc de l’OL, Carlos Vicens a connu la victoire à Lille (0-1). N’ayant eu que peu de temps pour travailler, l’Espagnol s’est appuyé sur ce qui marchait déjà, tout en y ajoutant une volonté d’agresser l’adversaire.

Il ne pouvait pas connaître meilleurs débuts sur le banc de l’OL. Un peu plus de dix jours après sa nomination, Carlos Vicens a décroché sa première victoire avec le club lyonnais. Un succès d’autant plus important qu’il intervient contre un concurrent direct à l’Europe. L’Espagnol parlait de « match à six points » en conférence de veille de match, il est en tout cas revenu à une longueur de Lille, samedi soir, grâce à ce 1-0 acquis grâce à Mads Bidstrup. En n’ayant qu’une seule séance collective avec l’ensemble de son groupe, on peut saluer la performance de Carlos Vicens et de son staff.

L’OL est entré sur le terrain pour gagner

D’ailleurs, et comme on pouvait s’en douter, il n’y a pas eu de grosse rupture à l’OL avec ce que pouvait initier Paulo Fonseca. En regardant le onze de départ, pas de choix fort de Vicens qui s’est appuyé sur ce que les supporters pouvaient voir depuis quelques semaines déjà. Une formation sans numéro 9 de métier, avec Khalis Merah de nouveau utilisé dans cette position. Toutefois, si les joueurs n’ont pas changé, on a senti quelques différences, notamment dans le pressing.

Il n’y a pas eu besoin de période d’observation et, sur deux situations d’entrée de jeu, Corentin Tolisso et Khalis Merah n’ont pas été loin d’intercepter deux relances d’Ozer. Le signe d’une envie de presser, d’étouffer l’adversaire, mais surtout de rentrer sur le terrain pour gagner. « On a vraiment tout travaillé, le pressing, un point très important pour lui, vous avez dû l’entendre en conférence de presse », a confié le jeune Lyonnais en zone mixte à nos confrères présents dans le nord. Même son de cloche chez Mads Bidstrup. « Il a fait un très bon travail pour nous expliquer ce qu’il voulait qu’on fasse, dans des termes basiques. »

« Quand il a fallu souffrir, l’équipe s’est montrée unie »

N’ayant pas l’habitude de marquer, le milieu danois a libéré l’OL à la 40e minute, suite à un gros quart d’heure à presser haut, tenter de ressortir proprement la balle et déployer un jeu léché. Le but refusé à Ernest Nuamah dans la foulée du premier aurait pu valider encore un peu plus ce temps fort. Finalement, en ne réussissant pas à faire le break pendant une heure, l’OL a cherché à faire le dos rond. Et sur ce point, Carlos Vicens ne pouvait être que satisfait. À la question de savoir ce qu’il voulait voir au stade Pierre-Mauroy avec si peu d’entraînement, le Majorquin avait répondu : « une équipe qui a faim, qui a du caractère ».

Il a été plutôt entendu, tout le monde se mettant au diapason. « Les joueurs ont toujours maintenu un niveau de concentration et d’effort très, très élevé, appréciait-il à l’issue du match. Et dans les moments où il a fallu souffrir, l’équipe s’est montrée très unie et très compétitive. C’est ce que nous avions demandé à l’équipe ces derniers jours. » L’OL n’a pas réalisé le match de sa saison à Lille, soyons réalistes. Mais dans cette période faite de turbulences, les joueurs ont montré que le club passait au-dessus de tout. Et pour Vicens, c’est forcément une bouffée d’oxygène bienvenue.