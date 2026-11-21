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L’AS Monaco devra se passer de Mamadou Coulibaly pour son déplacement face à l’OL. Le milieu de terrain monégasque a été suspendu par la commission de discipline de la LFP et manquera le choc face à l’OL.

La décision a été prise le mercredi 18 novembre et elle amputera Monaco d’un de ses milieux. Lors du match entre l’OL et l’AS Monaco, le 29 novembre prochain, Mamadou Coulibaly ne fera pas partie du déplacement. En effet, le milieu de terrain a été sanctionné après son comportement contre Le Mans (1-1). Il avait marqué avant de faire la célébration en mettant son pouce sous la gorge. La commission a prononcé un match de suspension ferme, accompagné de deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

Un absent pour Monaco face à l’OL

Cette sanction prendra effet à partir du mardi 24 novembre à minuit, ce qui permet au milieu de postuler pour la rencontre de l’AS Monaco contre l’AJ Auxerre ce samedi. Mamadou Coulibaly sera ainsi indisponible pour le déplacement à Lyon, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Une absence notable pour le club de la Principauté qui devra faire sans l’un de ses hommes forts contre l’OL.