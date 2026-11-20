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Libre de tout contrat depuis août, Karim Benzema n’a pas encore pris sa retraite. L’attaquant continue de s’entretenir physiquement, tandis que la publication d’une photo durant ses jeunes années à l’OL a enflammé les réseaux sociaux ce vendredi.

À bientôt 39 ans, il n’a toujours pas officiellement annoncé sa retraite sportive. Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Al-Hilal en août dernier, Karim Benzema ne semble pas encore en avoir fini avec le football. La question est dorénavant de savoir où il s’offrira une dernière danse avant de raccrocher définitivement les crampons. En Arabie saoudite, où un contrat d’ambassadeur le lie encore pour quelques années ? Un retour en Europe ? Personne ne le sait, tandis qu’un retour à l’OL repointe le bout de son nez chaque fois qu’une fenêtre mercato se rapproche.

Seule l’annonce d’une fin de carrière mettra fin aux rumeurs de retour

Durant l’été dernier, des intermédiaires avaient bien pris contact avec Matthieu Louis-Jean, sans que l’idée n’aille plus loin. Néanmoins, il n’en faut pas plus pour qu’une simple photo postée sur les réseaux sociaux réactive la piste. En publiant jeudi soir un cliché sur lequel on le voit durant ses jeunes années en pros à l’OL, Karim Benzema continue d’entretenir le mythe. Et ce n’est pas en voyant Jean-Michel Aulas répondre à son ancien protégé que les supporters lyonnais se sont calmés. L’espoir fait vivre.