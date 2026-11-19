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N’ayant eu que peu de temps pour connaître son groupe, Carlos Vicens doit déjà se mettre dans le bain. Avec un déplacement à Lille avant la réception de Monaco, l’entraîneur de l’OL n’a pas des débuts faciles.

Il n’aura qu’une séance au complet. Débarque le 9 novembre à l’OL, Carlos Vicens ne va avoir que l’entraînement de vendredi pour travailler avec l’ensemble de son groupe. Encore sur le chemin du retour de sélection ce jeudi, Nicolas Tagliafico va retrouver les terrains de Décines, à la veille du match contre Lille. Pas la meilleure des préparations pour le nouvel entraîneur qui concède devoir « donner des informations au compte-gouttes » pour ne pas tout bouleverser d’un coup.

« Nous voulons dominer Lille dans le jeu »

S’il a pu échanger avec certains joueurs pendant plus d’une semaine, il faut faire plus vite avec les internationaux de retour depuis seulement quelques heures. Car il y a déjà un gros rendez-vous au programme : affronter le LOSC chez lui, qui compte quatre points d’avance. « Nous ferons le bilan du classement lorsque le championnat sera terminé. Notre ambition est de finir le plus haut possible. En Angleterre, on parle de matchs à six points pour désigner ce type de rencontre. Nous savons qu’un déplacement à Lille est un match à six points, car ce sont des positions au classement que les deux équipes souhaitent occuper. »

« Voir une équipe qui a faim »

Avec Monaco qui arrive dans la foulée en Ligue 1, Carlos Vicens a déjà la pression du résultat. Néanmoins, dans son objectif du week-end, l’Espagnol veut bien évidemment repartir de Lille avec la victoire. Mais avec le peu de temps pour travailler tactiquement, il veut aussi « voir une équipe qui a faim, une équipe courageuse. Si nous ne parvenons pas à imposer notre jeu, nous devrons être solidaires, savoir souffrir ensemble et tout donner pour aller chercher la victoire. J’exige de mes joueurs qu’ils se comportent comme une véritable équipe, du début à la fin. » Connaissant les difficultés de l’OL à l’extérieur et en retour de trêve, il va falloir que les planètes s’alignent samedi (20h45).