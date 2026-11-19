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Ce jeudi (21h), OL Lyonnes affronte Arsenal à Londres. Pour cet avant-dernier rendez-vous de la phase de ligue, Jonatan Giráldez retrouve un groupe au complet. Après avoir observé un peu de repos contre Saint-Malo, Wendie Renard guidera ses coéquipières.

Une qualification directe à aller chercher. C’est l’objectif d’OL Lyonnes ce jeudi soir en Angleterre. Face à l’un de ses adversaires historiques qu’est Arsenal, le club lyonnais veut assurer sa place dans le top 4 à une journée de la fin. Cela évitera de surcharger le calendrier et de passer par des barrages qui pourraient réserver une mauvaise surprise.

Pour ce rendez-vous londonien, Jonatan Giráldez n’a pas fait tourner comme il avait pu le faire face à Saint-Malo. Il a convoqué tout son groupe, hormis Caroline Weir toujours absente et Johanne Kaneryd, sur le flanc pour une grande partie de la saison. Laissées au repos en Première Ligue, Wendie Renard, Mala Grohs ou encore Marie-Antoinette Katoto font leur retour et devraient logiquement être titulaires.

Le groupe d’OL Lyonnes : Endler / Belhadj / Grohs – Bacha / Engen / Lawrence / Tarciane / Nelhage / Sangare / Renard – Shrader / Swierot / Yohannes / Benyahia / Dumornay / Fathallah / Egurrola – Brand / Becho / Parraluelo / Hegerberg / Joseph / Chawinga / Katoto