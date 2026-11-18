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L’OL se déplacera à Lille samedi sans de nombreux joueurs blessés. Du côté du LOSC, deux éléments sont forfaits. L’attaquant Ayase Ueda est lui incertain.

Chacun a son lot de problèmes, mais certains clubs en ont plus que d’autres. L’OL, par exemple, est actuellement privé de quatre joueurs sur blessure. Mohamed Ouedraogo, Tyler Morton, Pavel Šulc et Loïs Openda ne seront pas disponibles pour affronter Lille samedi soir (20h45). Au moins pour les trois derniers, ce sont des éléments qui auraient fait du bien à l’équipe de Carlos Vicens lors de ce déplacement crucial.

Sans Santos et Igamane

Du côté du LOSC, deux footballeurs sont d’ores et déjà forfaits. Tiago Santos, victime d’une rupture des ligaments croisés, manquera le reste de la saison. Une absence très pénaliste pour les Dogues puisque le Brésilien réalisait un excellent début d’exercice. Frappé par ce même coup du sort en janvier 2026, Hamza Igamane est en phase de reprise. Il ne postule pas encore pour le choc du week-end.

La donne est un peu différente pour Ayase Ueda. L’attaquant japonais, blessé au pied depuis la mi-octobre, a participé à un entraînement devant le but la semaine passée. Après un mois loin des terrains, il est incertain pour le prochain rendez-vous des Lillois.