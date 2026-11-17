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Ce mardi constitue le dernier jour de la trêve internationale pour les Lyonnais concernés. Concernant ceux qui ont terminé, ils reviennent progressivement. C’est le cas de Dominik Greif, qui a fait son retour à l’entraînement dès ce mardi.

La trêve internationale a concerné beaucoup de joueurs lyonnais. Pour Carlos Vicens, le travail a été forcément impacté par toutes les absences dues aux matchs de sélections. Néanmoins, il va retrouver progressivement ses joueurs à partir de cette semaine. C’était le cas de Dominik Greif, de retour ce mardi, comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais. Le gardien slovaque a été préservé par sa sélection et s’est économisé un long voyage au Kazakhstan. Il a pu donc rejoindre Lyon rapidement et faire la connaissance de son nouvel entraîneur.

Niakhaté attendu seulement jeudi à Décines

Pour le reste du groupe, tous les joueurs qui jouent ce mardi ne seront pas attendus avant jeudi. Moussa Niakhaté, qui a disputé un match au Soudan du Sud, lundi, fait également partie de ces joueurs concernés par un retour à deux jours du déplacement à Lille. Les autres qui ont disputé respectivement une rencontre lundi vont faire leur retour au club mercredi. En vue du match contre le LOSC, qui se disputera samedi 21 novembre à 20 h 45, Carlos Vicens n’aura que deux jours avec la totalité de son groupe pour peaufiner son travail. Pas la meilleure des préparations.