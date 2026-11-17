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Face aux manifestations attendues samedi un peu partout en France et notamment à Lille, la possibilité de voir le match entre le LOSC et l’OL être décalé a été envisagée. Mais, à quatre jours de la rencontre, les dernières informations laissent entendre que le choc de la 11e journée de Ligue 1 se jouera bien samedi à 20h45, comme prévu.

Il y avait les arrêtés préfectoraux qui tombaient souvent au dernier moment pour empêcher les supporters adverses de se déplacer. Il y a maintenant les manifestations qui viennent troubler les programmations de matchs. Depuis quelques semaines, les revendications dans les rues françaises sont nombreuses et cela a des conséquences au niveau du calendrier de la Ligue 1. L’OL en a d’ailleurs fait l’expérience, que ce soit face au PSG ou face à Angers, deux matchs décalés de vingt-quatre heures.

En sera-t-il de même pour la première de Carlos Vicens sur le banc lyonnais ? Depuis quelques jours, la rumeur d’un match avancé dans le nord de la France a pointé le bout de son nez. Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, la préfecture du Nord a bien essayé de tâter le terrain pour que l’affiche de la 11e journée ne se joue pas le samedi soir.

Pas à l’abri d’une décision préfectorale de dernière minute

Néanmoins, pour des raisons notamment logistiques en plus des retours tardifs d’internationaux, l’OL n’aurait pas donné son aval pour le vendredi, tandis que le LOSC n’est pas enclin à jouer le dimanche, en raison de son match de Ligue des champions contre le Bayern Munich programmé mercredi prochain.

En ce sens et en l’état actuel des choses, le match LOSC – OL est toujours attendu pour ce samedi 21 novembre à 20h45, comme nous l’ont confirmé plusieurs sources. Reste maintenant à connaître les vraies intentions de la préfecture, qui peut décider à tout moment d’interdire ce rassemblement au stade. Auquel cas, les deux clubs n’auront pas vraiment d’autres choix que de se plier à l’arrêté. Avec des supporters qui seront encore les dindons de la farce…