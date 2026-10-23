Face à la volonté des autorités de reporter le choc de la Ligue 1 entre le PSG et l'OL, la LFP s'est rangée à cette décision. L'instance a acté ce vendredi le report au lundi 26 octobre à 20h30.
Tout le monde était suspendu à la décision finale. Le PSG - OL de la 8e journée de Ligue 1 allait-il se jouer ce dimanche 25 octobre à 20h45 comme cela est prévu depuis l'annonce des calendriers courant juin ? La LFP avait répondu à l'affirmative ces dernières heures, ne souhaitant pas bouleverser sa programmation en dernière minute. Néanmoins, l'instance avait également annoncé qu'elle se rangerait derrière l'arrêté de la Préfecture de Police si cette dernière venait à en publier un. Ce qui est le cas depuis ce vendredi en début d'après-midi.
Face aux manifestations qui menacent Paris ainsi que plusieurs villes en France, les autorités n'ont pas souhaité prendre le moindre risque, quand bien même les supporters de l'OL étaient déjà interdits de venue. Dans un communiqué publié ce vendredi, la LFP a acté le report de PSG - OL qui se jouera vingt-quatre heures plus tard donc. "La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald's, le dimanche 25 octobre à 20h45 et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30. La rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+."
Une rencontre qui se tiendra également en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Cela reste néanmoins un problème minime par rapport aux supporters parisiens qui ont peut-être prévu depuis plusieurs semaines une venue au Parc des Princes et qui se retrouvent ainsi pris au dépourvu.
Donc ça y est le Qsg - OL est casé!
Lundi 26 ... Bon je suis solidaire avec les joueurs du Qsg qui ont acheté costards et autres coupes de cheveux décalées’pour la cérémonie... Va falloir jouer au foot contre les provinciaux malgré toutes ces dépenses....
TKYDG en ouverture du match 💫
Une Macronie aux abois qui a volontairement laissé le chaos du 17 octobre (10.000 policiers mobilisés contre 89.000 pendant les Gilets Jaunes, sachant que ces CRS ont éborgné et mutilé des jeunes ados pacifiques (une gamine de 17 ans qui perd un oeil à Strasbourg alors quelle sortait d'un resto, sans même manifester) tout en laissant prospérer les Black Bloc) afin de s'en sortir en mode "la Macronie ou le chaos !" et délégitimer l'opposition anti oligarchique principale en France (cf les déclas de membres du Renseignement Territorial qui expliquent que le pouvoir les a forcés à faire de faux rapports pour incriminer LFI) et comme résultat : un pays qui devient incapable de gérer en même temps des manifestations populaires et un match de foot de L1.
Franchement en 10 ans, la Macronie a été un échec sur toute la ligne : augmentation de la dette de 1.200 milliards (soumission aux marchés financiers) alors que tout part en lambeaux (éducation, santé, justice, etc), stagnation des salaires dans le public et privé, précarisation des gens donc moins d'activité économique donc moins de revenus et économie qui toussote, taux de pauvreté record, taux de chômage record, hausse de la mortalité infantile, explosion des prix de l'énergie, désindustrialisation accrue, hausse des dépressions et envies de quitter le pays, répression majeure des libertés fondamentales (notamment de manifester), diviser le peuple pour mieux régner, etc etc
Quelle tristesse de voir ce pays ravagé par 10 ans de sociopathes au pouvoir, laquais des banques d'affaires et des marchés financiers, qui n'ont cessé de violenter des dizaines de millions de Français pour les intérêts financiers d'une caste parasite.
PS : L'info de l'article est liée à une actu politique.. donc oui mon comm l'est aussi !
au final, ça nous arrange, on gagne une journée de préparation, on évite à notre bus de se faire attaquer dimanche , il y aura surement moins de supporters dans le stade, et les adversaires auront la tête à la cérémonie.
Par contre, si on a un match comme hier, nous aussi on pourra voir que le ballon dort.