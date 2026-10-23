Face à la volonté des autorités de reporter le choc de la Ligue 1 entre le PSG et l'OL, la LFP s'est rangée à cette décision. L'instance a acté ce vendredi le report au lundi 26 octobre à 20h30.

Tout le monde était suspendu à la décision finale. Le PSG - OL de la 8e journée de Ligue 1 allait-il se jouer ce dimanche 25 octobre à 20h45 comme cela est prévu depuis l'annonce des calendriers courant juin ? La LFP avait répondu à l'affirmative ces dernières heures, ne souhaitant pas bouleverser sa programmation en dernière minute. Néanmoins, l'instance avait également annoncé qu'elle se rangerait derrière l'arrêté de la Préfecture de Police si cette dernière venait à en publier un. Ce qui est le cas depuis ce vendredi en début d'après-midi.

Face aux manifestations qui menacent Paris ainsi que plusieurs villes en France, les autorités n'ont pas souhaité prendre le moindre risque, quand bien même les supporters de l'OL étaient déjà interdits de venue. Dans un communiqué publié ce vendredi, la LFP a acté le report de PSG - OL qui se jouera vingt-quatre heures plus tard donc. "La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald's, le dimanche 25 octobre à 20h45 et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30. La rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+."

Une rencontre qui se tiendra également en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Cela reste néanmoins un problème minime par rapport aux supporters parisiens qui ont peut-être prévu depuis plusieurs semaines une venue au Parc des Princes et qui se retrouvent ainsi pris au dépourvu.