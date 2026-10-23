À la veille du match de la 7e journée de Première Ligue, OL Lyonnes ne peut compter sur Caroline Weir, toujours touchée à la cuisse, ni sur Ashley Lawrence, malade durant la semaine.

Après le succès probant au Parc des Princes samedi dernier, OL Lyonnes veut s'offrir un nouveau nom historique du football français. La rivalité contre l'OM chez les féminines est bien moindre que chez les garçons, mais les Marseillaises ont pour vocation de compter dans le paysage du foot féminin. De quoi rendre la tâche difficile aux joueuses de Jonatan Giraldez ? Historiquement, il reste encore du travail car les Fenottes roulent sur l'Olympico et il n'y a pas de raison pour que cela s'arrête ce samedi (21h) à Décines. Les coéquipières de Wendie Renard sont toujours sur un sans-faute à l'échelle nationale et veulent faire fructifier leur victoire contre le PSG il y a une semaine.

Nelhage sur le chemin du retour

Pour ce rendez-vous contre l'OM, Giraldez déplore trois absences. Revenue touchée à la cuisse du rassemblement avec l'Écosse, Caroline Weir n'est pas encore assez remise. Elle s'est contentée d'une séance en salle, au même titre que Giovanna Waksman et Elma Juntilla Nelhage. La Suédoise avait dû déclarer forfait pour le rassemblement d'octobre et n'est donc pas disponible même si son coach estime que son évolution est "satisfaisante". À ces deux forfaits s'ajoute celui d'Ashley Lawrence. Sur le banc contre le PSG, la latérale ne pourra pas tenir sa place contre l'OM, elle qui a été malade durant toute la semaine et absente à l'entraînement ce vendredi.