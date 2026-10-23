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Noham Kamara lors d'Hoffeneim - OL
Noham Kamara lors d’Hoffeneim – OL (Photo by NurPhoto via AFP)

OL : Noham Kamara a lancé sa saison à Hoffenheim

  • par Enzo Catolino

    • Entré en jeu à la 31e minute face à Hoffenheim, Noham Kamara a disputé ses premières minutes de la saison avec l'OL. Le jeune défenseur a remplacé Steeve Kango, contraint de sortir après une mauvaise chute.

    La soirée européenne de l'Olympique lyonnais a permis à Noham Kamara de retrouver les terrains avec le groupe de Paulo Fonseca. Alors que Steeve Kango avait été titularisé pour la première fois de la saison chez les professionnels, sa sortie sur civière a précipité l'entrée du jeune défenseur lyonnais. C'est une première apparition en 2026-2027. Toutefois, elle intervient dans un contexte difficile, puisque les Lyonnais se sont inclinés 3-0 en Allemagne.

    Kamara appelé à remplacer Kango

    La rencontre a basculé à la 31e minute. À la suite d'un duel aérien, Steeve Kango a lourdement chuté. Il a dû quitter la pelouse, pris en charge par le staff médical. Paulo Fonseca a alors fait appel à Noham Kamara pour occuper le couloir droit de la défense. Formé au Paris Saint-Germain, Noham Kamara avait rejoint l’OL en février 2026. Sa polyvalence défensive constitue un atout pour le staff lyonnais, même si son utilisation à Hoffenheim est intervenue dans des circonstances particulières.

    Une première apparition dans une soirée compliquée

    Noham Kamara a ainsi passé près d'une heure sur la pelouse allemande. Malheureusement, il a été impliqué dans l’action du deuxième but d’Hoffenheim, inscrit par Adam Daghim à la 49e minute, lorsque l’ailier danois a pris le dessus sur lui avant de passer toute la défense. Cette première apparition cette saison lui permet de retrouver du rythme et de poursuivre son intégration dans le groupe professionnel.

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