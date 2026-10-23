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Steeve Kango lors d'Hoffenheim - OL
Steeve Kango lors d’Hoffenheim – OL (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)

Hoffenheim - OL (3-0) : Kango, en protocole commotion, "va bien"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Sorti dès la demi-heure de jeu suite à une chute spectaculaire, Steeve Kango a été transporté à l'hôpital dans la foulée. Le défenseur de l'OL est entré dans un protocole commotion, mais Paulo Fonseca a assuré qu'il allait bien, après les radios passées.

    Dans cette soirée noire, il a été le clou de ce spectacle négatif avec une sortie en civière. Placardisé en réserve depuis le début de la saison, Steeve Kango se faisait certainement une joie de vivre ses premières minutes en 2026-2027 avec le groupe de Paulo Fonseca. Son impact sur ses premiers ballons a confirmé cette tendance, qui n'a malheureusement pas duré bien longtemps. La faute à une faute grossière et dangereuse de Lemperlé à la 25e minute. Ne jouant pas le ballon dans un duel aérien, l'attaquant d'Hoffenheim a fait le coup de la bascule et cela a eu de lourdes conséquences pour Kango. Retombé lourdement sur le sol, le latéral de l'OL a surtout atterri sur la tête. Rapidement pris en charge par le staff médical lyonnais pendant que ses coéquipiers pestaient contre l'arbitrage, le natif de Vaulx-en-Velin est resté de longues minutes allongé mais conscient.

    Une première de la saison qui tourne au vinaigre

    C'est finalement sur une civière et équipé d'une minerve qu'il a quitté la pelouse de la Rhein-Neckar-Arena à la demi-heure de jeu. Sous les applaudissements du public allemand certes, mais en prenant rapidement la direction de l'hôpital le plus proche pour y passer des examens. Entré en protocole commotion, Steeve Kango devrait vite se remettre sur pied puisque Paulo Fonseca a confié qu'il avait "parlé avec le docteur, il va bien." Les radios n'ont rien révélé de grave pour le joueur de 19 ans qui a pu rejoindre le groupe lyonnais au milieu de la nuit.

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    2 commentaires
    1. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 23 Oct 26 à 9 h 39

      Au Rubgy c’était rouge tous les jours.
      Au foot y a même pas une remontrance.

      Par contre attention, tu enleves ton maillot apres un but c’est jaune.

      On preserve plus les intérêts des sponsors que des joueurs, c’est un choix.

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    2. Avatar
      Poupette38 - ven 23 Oct 26 à 10 h 23

      HS. Le site avait précisé que le groupe s'entrainait à Lyon mercredi avant de partir pour l'Allemagne + ils ont passé la nuit en Allemagne, pour rentrer à Lyon ce matin .

      Signaler

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