Hoffenheim - OL (3-0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Incapable de s'opposer au défi physique et athlétique proposé par Hoffenheim, l'OL a plié et livré une piètre copie (3-0). Retrouvez le baromètre de ce match de Ligue Europa.

On a moins aimé

La sortie sur civière de Steeve Kango

Au-delà du match, sur lequel on reviendra, c'est l'image de la sortie sur civière de Steeve Kango qui a marqué les esprits ce jeudi. Pour sa première titularisation de la saison, et sa septième apparition chez les professionnels, le jeune défenseur a été victime d'un mauvais geste de Tim Lemperle. L'avant-centre d'Hoffenheim ne s'est jamais intéressé au ballon qu'il devait disputer sur un duel aérien. Préférant déstabiliser son vis-à-vis, il a provoqué sa lourde chute sur le dos sans écoper de la moindre sanction.

On jouait alors la 25e minute, et le latéral droit de l'OL est resté allongé cinq minutes de plus sur la pelouse. Toujours conscient, il a été transporté à l'hôpital, a précisé le diffuseur. Dans une soirée déjà pénible pour les Rhodaniens sur la pelouse, ils n'avaient pas besoin de ça. Le symbole d'une formation allemande agressive, parfois au-delà des limites, mais qui a su gagner les duels pour priver son adversaire de temps et d'espace.

On a moins aimé (bis)

Cette équipe cherche des leaders techniques

Ce manque d'air a complètement asphyxié l'Olympique lyonnais. Et dans ces cas-là, comme contre Lens (2-1), il n'a pas la qualité technique pour répondre et se sortir des zones de pression. Résultat, les coéquipiers de Tanner Tessmann n'arrivaient pas à prendre de vitesse le bloc adverse et à jouer chez lui. Le plus édifiant est qu'ils ont perdu un nombre incalculable de ballons de leurs propres trente mètres, s'exposant aux vagues allemandes.

Dans ce domaine, tous les joueurs sont à blâmer, même si Keito Nakamura et Kaïl Boudache ont parfois surnagé. Mais comme les autres, ils ont fini par se noyer. Passes à cinq ou dix mètres à contre-temps, en touche, mauvaises remises, balles égarées... Tout y est passé. Et ce n'est pas cette petite vingtaine de minutes de fausse maîtrise après le deuxième but d'Hoffenheim qui changera les choses. Même Tyler Morton et Corentin Tolisso, qui doivent pourtant se montrer fiables dans ce domaine, n'ont pas pu rehausser le standard technique beaucoup trop faible ce jeudi.