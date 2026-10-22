Une déroute. L'OL a complètement déjoué ce jeudi à Hoffenheim. Pour ce 3e match de Ligue Europa, il repart d'Allemagne avec une grosse défaite 3 à 0.

On s’attendait à des duels, de l’agressivité, du pressing et du contre-pressing. Nous n’avons pas été déçus ce jeudi à la PreZero Arena. Hoffenheim n’a pas failli à sa réputation en imposant très vite ses qualités athlétiques, mais aussi techniques, face à l’OL. Si les Rhodaniens ont eu deux grosses opportunités par Keito Nakamura (10e) et Kaïl Boudache (37e), ils ont surtout subi l’intensité des Allemands, qui les ont nettement bousculés.

Des coups de pied arrêtés que l’OL n’arrivait pas à négocier

Ceux-ci ont énormément sollicité Dominik Greif, en particulier sur des coups de pied arrêtés (13e et 20e). Et forcément, ce qui devait arriver arriva, l’Olympique lyonnais a fini par crouler sous les vagues et les seconds ballons. L’ouverture du score est arrivée dans la confusion, après une longue touche, et une tête subtile de l’inusable Andrej Kramarić dans le temps additionnel (45e+4).

C’était le fait de la première période, mais n’oublions pas la sortie malheureuse sur une civière de Steeve Kango. Le jeune latéral, qui retrouvait l’équipe professionnelle pour la première fois cette saison, a quitté ses partenaires dès la 30e minute. Cela faisait suite à un geste très dangereux de Tim Lemperle qui n’a pas disputé le cuir sur un duel aérien. Noham Kamara a alors pris sa place.

Pas de réaction après la pause

Il fallait présenter autre chose après la pause. Pour ça, le staff a lancé Moussa Niakhaté et Tyler Morton. Mais c’est bien Hoffenheim qui gonflait son avantage suite à une perte de balle de Rémi Himbert punie par Adam Daghim (2-0, 49e). De quoi anesthésier l’OL sur toute la fin de la partie, puisqu’il ne s’est rien passé ensuite, malgré les entrées de Corentin Tolisso et Ernest Nuamah. En dessous de tout, il a même concédé le troisième but signé Adam Hložek (83e).

Complètement passés à côté de leur sujet ce 22 octobre, les coéquipiers de Clinton Mata n'ont aucun point positif à ressortir de ce marasme. Avant de se déplacer sur le terrain du PSG, le résultat et le contenu sont forcément inquiétants. Quant à la Ligue Europa, on se dit qu'ils ont été bien inspirés de remporter leurs deux premières sorties. Car le 5 novembre, il faudra aller défier la Real Sociedad.