Une déroute. L'OL a complètement déjoué ce jeudi à Hoffenheim. Pour ce 3e match de Ligue Europa, il repart d'Allemagne avec une grosse défaite 3 à 0.
On s’attendait à des duels, de l’agressivité, du pressing et du contre-pressing. Nous n’avons pas été déçus ce jeudi à la PreZero Arena. Hoffenheim n’a pas failli à sa réputation en imposant très vite ses qualités athlétiques, mais aussi techniques, face à l’OL. Si les Rhodaniens ont eu deux grosses opportunités par Keito Nakamura (10e) et Kaïl Boudache (37e), ils ont surtout subi l’intensité des Allemands, qui les ont nettement bousculés.
Des coups de pied arrêtés que l’OL n’arrivait pas à négocier
Ceux-ci ont énormément sollicité Dominik Greif, en particulier sur des coups de pied arrêtés (13e et 20e). Et forcément, ce qui devait arriver arriva, l’Olympique lyonnais a fini par crouler sous les vagues et les seconds ballons. L’ouverture du score est arrivée dans la confusion, après une longue touche, et une tête subtile de l’inusable Andrej Kramarić dans le temps additionnel (45e+4).
C’était le fait de la première période, mais n’oublions pas la sortie malheureuse sur une civière de Steeve Kango. Le jeune latéral, qui retrouvait l’équipe professionnelle pour la première fois cette saison, a quitté ses partenaires dès la 30e minute. Cela faisait suite à un geste très dangereux de Tim Lemperle qui n’a pas disputé le cuir sur un duel aérien. Noham Kamara a alors pris sa place.
Pas de réaction après la pause
Il fallait présenter autre chose après la pause. Pour ça, le staff a lancé Moussa Niakhaté et Tyler Morton. Mais c’est bien Hoffenheim qui gonflait son avantage suite à une perte de balle de Rémi Himbert punie par Adam Daghim (2-0, 49e). De quoi anesthésier l’OL sur toute la fin de la partie, puisqu’il ne s’est rien passé ensuite, malgré les entrées de Corentin Tolisso et Ernest Nuamah. En dessous de tout, il a même concédé le troisième but signé Adam Hložek (83e).
Complètement passés à côté de leur sujet ce 22 octobre, les coéquipiers de Clinton Mata n'ont aucun point positif à ressortir de ce marasme. Avant de se déplacer sur le terrain du PSG, le résultat et le contenu sont forcément inquiétants. Quant à la Ligue Europa, on se dit qu'ils ont été bien inspirés de remporter leurs deux premières sorties. Car le 5 novembre, il faudra aller défier la Real Sociedad.
Manque d'agressivité...
Manque d'envie, manque d'agressivité, manque de bons joueurs sur la pelouse, manque de bon coach sur le banc.
Lol. Après on s'est pris plein de fautes et l'arbitre n'a pas sortie les cartons...
Certes, l'arbitre était à chier, mais quand on voit qu'il ne dégaine pas les cartons, normalement, c'est là qu'on sort à notre tour la boîte à baffes.
C'est bien la première fois de la saison que Tagliafico me manque vraiment. Il t'aurait fait un de ces ménages dans le couloir gauche, les mecs auraient évacué le terrain en pleurant.
Un match interessant dont il faut tirer quelques enseignements. On s'est bien fait bouger par une équipe accrocheuse, Niakate était d'ailleurs bien remonté contre l'arbitrage à la fin. On a perdu 1 mi tps avec Tessman en 6 qui n'a visiblement pas le niveau pour que la construction repose sur lui. Et l'attaque, et ben Himbert va devoir se remettre en jambes; quant aux ailiers, c'est vraiment vert, ca nous change de Moreira / Endrick.
Oui c'est vrai, un taglifico nous aurait fait beaucoup de bien
Match galvaudé, trop de rotations après un match de championnat avec bcp de rotations, je comprends pas trop
Et il y en a qui te diront que certains doivent se reposer , quelle connerie quand je lis ça ...
C'était le 1er match de l'OL que je regardais depuis le Fenerb... eh ben j'ai été servi, quel match !
Nartey qui était censé être un des dépositaires du jeu ? Invisible.
Kamara et Kluivert en latéraux... aïe aïe aïe...
Sinon, on parle du match de Boudache?
Non, vous avez raison, inutile de commencer à sortir des insultes.
Pas pire que les autres.
Bon ben on réclamait de voir Himbert, Kango, Kamara, on a compris pourquoi Fonseca ne leur fait pas encore confiance.
Ajouter à cela Nartey transparent, Kluivert en difficulté qui d'ailleurs n'avait pas amené les bons crampons.
Et cerise sur le gâteau un arbitrage à la limite de l'inconscience voire de l'honnêteté.
Mais c'est un match qui sera très formateur, similaire à celui de Lens, et grâce auquel l'équipe doit apprendre.
Non, pas compris. Kango, s'il ne se fait pas défoncer, il était plutôt pas mal.
Himbert ? Il a eu combien de ballons potables? Et ce n'est pas en jouant en réserve qu'il va progresser.
Le coach, il ne peut pas demander aux joueurs de marquer les joueurs plus près?
Il n'est pas le seul responsable mais c'est lui le chef d'orchestre, celui qui donne le plan.
Et c'est pas comme si c'était la première fois...
Justement, Himbert rien à lui reprocher sur l'attitude et l'envie. Par contre en termes d'impact sur le jeu il est encore trop tendre, les centraux d'Hoffenheim ont joué dans un fauteuil.
Mais c'est pas grave ça fait partie de l'apprentissage.
Kango effectivement son match s'est arrêté trop tôt à cause d'un arbitre inconscient.
Kamara a été aux fraises sur tous les duels et le placement.
Et on a qd même un gros problème quand il s'agit de répondre à l'impact et à l'intensité physique : Le Fener, Lens, ce soir. Je comprends mieux pourquoi Fonseca voulait un milieu physique, ça nous manque. On a que des gentils ! Même Niakhate ou Bidstrup n'ont pas la capacité à répondre.
Ce n'est pas en jouant en réserve qu'il va progresser ? Ah bon ? Pourtant c'st comme cela que beaucoup de joueurs de l'OL ont fait leurs gammes avant d'être en équipe 1. C'était comme ça dans les années 2000. Et si encore il se baladait en N3, on pourrait effectivement se dire qu'il a besoin d'une opposition plus forte, mais ce n'est pas le cas. Donc, oui, il a besoin de s'aguerrir contre des adultes car il est encore trop frêle, et la réserve est une bonne école pour cela.
Fonseca est arrivé en janvier 2025.
Vous pouvez me citer, en quasi 2 ans, les matches qui vous ont fait vibrer de l'OL de Fonseca ?
On a clairement manqué de physique. Trop gentils nous sommes.
Par contre, l'arbitre, il avait un problème pour sortir les cartons?
Sinon, quel nombre de passes ratées... Et puis, le marquage, à 5m du joueur, c'est pas bon.
les allemands sur tous les ballons laissant aucun repit. Physiquement qu top le contraire de Ol.
Match nul a chier sur les 2 mi-temps
Après la 1ere a lens et la 2eme contre nice, ça fait beaucoup !
Le match contre rennes avant la trêve a été un leurre contre une équipe bis
Inquiétant pour la suite, je veux dire après celui contre le Quatar
Et oui Paulo, c'était ce soir qu'il fallait mettre la A. Dimanche à Paris ya pas grand chose à espérer, et en Espagne la semaine prochaine ça sera hyper compliqué aussi.
À la soixantième, quand les allemands ont fait rentrer leur talonneur et leurs demis de mêlée, c'est là que j'ai mieux cerné les limites de notre effectif.
Et oui, il fallait avant tout préserver la " vitrine" de dimanche.
Mais du coup, je crains que l'on ( Fonseca) n'ait pas fait le bon choix.
C'est mon avis, épicétou.
on a peu de joueurs qui savent relever les défis physiques , si Fonseca visionne les équipes adverses il en va de même pour eux et ils ont du observer que dès qu'on nous rentre dedans on perd notre football , oui les allemands ont joué a la limite de l'agressivité et alors le score leur donne pas raison ? faut pas attendre que les arbitres soient gentil qu'avec nous.
Repassez vous la vidéo sur le 3éme but ou on voit Nartey s'engager timidement sur l'interception et qu'il perd bien sûr au lieu d'y aller franchement quitte à perdre une jambe ....
On doit se poser des questions si on a l'intention d'exister dans cette compette , doit on continuer à être de gentils sparing-partners ou de véritables compétiteurs qui ne se laissent pas marcher sur les pieds....
Je sais plus qui a dit ici que notre groupe de poule c'était facile, et qu'on pouvait mangé tout cru les allemands...
Prochain match la Réal Sociedad, au pays du foot ou toute les coupes d'Europe doivent se gagner, vous allez voir ce qu'on va prendre.
Et y a aussi l'Union St Gilloise et Leverkusen...
Fonseca vise le championnat, les dirigeants lui ont laissé sous entendre qu'une qualif en LDC la saison prochaine serait synonyme de prolongation de contrat,donc il va tout faire pour ça, la ligue Europa il s'en bat un peu les steaks, parti comme c'est là il va encore nous la faire foiré pfff
Fonseca devient gonflant avec ses compositions d equipes ,et son " faire tourner"
Il fallait mettre la vraie equipe,avec le milieu de terrain type, et ensuite faire des changements suivant le cours du match pour donner du repos aucadres.
Si Qsg joue joue dimanche comme il a joue contre le barça, on va se faire enrhumer grave.
On aura tout perdu cette semaine..6 points /6
Hoffenheim a fait 20 fautes, l'OL 6, cherchez l'erreur,
Perso, j'ai honte après ce match , les joueurs ??
Hoffenheim était content, on leur a offert leur 3 premiers points 😠
"on aura tout perdu" ? oui comme la saison dernière au Bétis et au psg
Il y a qd même une petite erreur du côté de l'arbitre, même si on ne doit pas s'en plaindre et être capables de répondre. Il nous manque clairement ce profil se joueur.
Nos attaquants de poche.