À Hoffenheim, l'OL cherchera à tenir le choc

L'OL sera opposé à une équipe réputée très agressive ce jeudi lors de son déplacement à Hoffenheim. Une caractéristique qui ne sied pas vraiment aux qualités des Lyonnais, même si ces derniers voudront nous faire mentir.

15 à 10 et 21 à 13. Ces statistiques ne vous disent sûrement rien, et pourtant, elles pourraient bien avoir une incidence sur l'histoire de l'affiche entre Hoffenheim et l'OL ce jeudi soir (21 heures). En effet, la formation conduite par Christian Ilzer a la réputation d'être particulièrement agressive. En moyenne, elle concède 15 fautes par rencontre, avec un pic à 23 face à OFI Crète en Ligue Europa (défaite 2-0). Les coéquipiers de Corentin Tolisso, eux, n'en font "que" 10, et comptent parmi les écuries les moins pénalisées de Ligue 1.

Une donnée qui a ses bons et ses mauvais côtés, car il est souvent constaté qu'ils ont du mal à répondre quand l'adversaire vient mettre le pied de manière virile, parfois en étant à la limite. Non, l'Olympique lyonnais n'a pas cette caractéristique, même s'il a écopé d'un rouge avec Keito Nakamura face à Nice pour un jeu dangereux (2-1). Mais cette action était plus une maladresse que la conséquence d'un acte délibéré. D'ailleurs, les hommes de Paulo Fonseca ont reçu "seulement" 13 avertissements en neuf matchs de championnat et de C3. Leur futur adversaire, lui, en a pris 21 en huit sorties. Dont 8 rien qu'en Coupe d'Europe.

Deux styles très opposés entre Hoffenheim et l'Olympique lyonnais

Deux styles vont se défier à la PreZero Arena, dans la ville de Sinsheim. "On a eu le temps de se préparer et de les observer. On a vu qu'Hoffenheim était une équipe très physique, typiquement allemande avec beaucoup d'intensité. Nous savons à quoi nous serons confrontés, a prévenu Mads Bidstrup. J'ai un ami qui y joue, donc j'ai eu quelques contacts avec lui et un peu de connaissances de ce point de vue. On s'attend à une opposition qui va nous poser des problèmes."

Longtemps passé par l'Autriche et le RB Salzburg (2023-2026), qui partagent ces particularités avec leurs voisins issus de Bundesliga, le milieu danois a l'habitude de ces affrontements. D'ailleurs, l'OL aurait pu en avoir un aperçu avec la réception de Crystal Palace jeudi dernier (3-2). Mais les Eagles sont loin d'avoir mis l'intensité que l'on attend d'un membre de la Premier League. Les Lyonnais sont prévenus, ça devrait taper fort sur la pelouse.

Paulo Fonseca, s'il a lui aussi noté que son concurrent était "très physique et intense", a observé qu'avec le ballon, il pouvait également se débrouiller. "Je pense que son classement ne reflète pas son niveau, en Allemagne (14e sur 18, NDLR) et en Ligue Europa. Ils ont beaucoup de qualités, travaillent beaucoup et sont bien structurés. Leur première phase de construction est bien organisée, a-t-il analysé. Ils peuvent le faire de différentes façons. Ils ont de bonnes intentions. La partie sera difficile, il faudra beaucoup bosser pour gagner."

S'il est bousculé et mené, l'OL peut-il se faire violence ?

Malgré tout, Hoffenheim est loin d'être un cador, et ses performances - deux succès en huit rencontres - ne sont pas très reluisantes. Le leader de Ligue 1 a un coup à jouer, sachant qu'une victoire le rapprocherait déjà des barrages. Avant de voir plus haut ? Pour ça, il faudra répondre de manière intelligente aux nombreux duels qui devraient avoir lieu aux quatre coins du terrain. Or, ce n'est pas précisément la force première de l'OL.

Au contraire, il n'aime pas trop se faire rentrer dedans. Notamment à l'extérieur, où lorsqu'il est bousculé et mené, il ne parvient pas à inverser la dynamique (14 revers en 15 matchs dans cette configuration sous Paulo Fonseca). "Le groupe de cette année est différent, rappelait le Lusitanien. C'est une question mentale d'avoir la force de rester équilibré mentalement et dans les émotions pour changer un résultat. Cet effectif a cette aptitude, je pense. On va voir ce que ça donne car la saison vient de démarrer, mais je crois qu'on a les ressources mentalement pour inverser le score." Les Rhodaniens ne l'ont pas montré à Lens par exemple (2-1). À eux de prouver le contraire si ce cas de figure se présente.