Actualités
Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim @UEFA

Hoffenheim - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Enzo Catolino

    • Après deux victoires en Ligue Europa, l'OL se déplace en Allemagne pour affronter Hoffenheim ce jeudi lors de la troisième journée de la phase de ligue. Les Lyonnais tenteront de poursuivre leur sans-faute face à une équipe en difficulté. Voici toutes les informations pratiques avant cette rencontre.

    Avant-match

    L'OL aborde ce déplacement après avoir remporté ses deux premières rencontres européennes face à Anderlecht (2-1) et Crystal Palace (3-2). Les Lyonnais restent également sur une victoire contre Nice (2-1) en Ligue 1, ce qui leur a permis de prendre la tête du championnat. Ils devront désormais enchaîner avec un déplacement en Allemagne avant de retrouver le Paris Saint-Germain trois ou quatre jours plus tard en Ligue 1.

    De son côté, Hoffenheim a retrouvé le sourire dimanche en s'imposant sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (2-1). Néanmoins, ils ne possèdent qu'un autre succès et n'ont pas inscrit le moindre point en Ligue Europa avec des défaites face à OFI Crète (0-2) et Besiktas (2-3). Les joueurs de Christian Ilzer n'arrivent pas favoris mais ils ont besoin de s'imposer sur leur pelouse face à l'OL.

    À quelle heure se joue Hoffenheim - OL ?

    Le coup d'envoi de cette rencontre de la troisième journée de la phase de la ligue de la Ligue Europa sera donné à 21 heures, jeudi 22 octobre. La rencontre se disputera en Allemagne, sur la pelouse de la PreZero Arena. L'arbitre du match sera Umut Meler. L'officiel turc sera assisté par ses compatriotes Abdullah Özkara et Bersan Duran à la touche, tandis que Cihan Aydın sera le quatrième arbitre. Pour ce qui est de la VAR, le Suisse Fedayi San et le Polonais Tomasz Kwiatkowski auront la charge de visionner les actions litigieuses.

    Sur quelle chaîne voir Hoffenheim - OL ?

    La rencontre entre Hoffenheim et l'OL sera diffusée en direct sur Canal+, diffuseur de toutes les coupes d'Europe en France. Le duo de commentateurs sera Paul Tchoukriel et Walid Regragui.

    à lire également
    OL : un déficit important en 2025-2026, mais nettement réduit en un an

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL : un déficit important en 2025-2026, mais nettement réduit en un an 10:10
    Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
    Hoffenheim - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:25
    Noah Nartey lors d'Anderlecht - OL
    À Hoffenheim, l'OL cherchera à tenir le choc 08:40
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    Hoffenheim - OL : Tolisso et les latéraux préservés ? 08:00
    Keito Nakamura lors de Lens - OL
    OL : Keito Nakamura suspendu un match ferme après son expulsion face à Nice 07:30
    Steeve Kango à l'échauffement (OL)
    Hoffenheim - OL : Steeve Kango et Angel Garcia à l'heure au rendez-vous ? 21/10/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Hoffenheim - OL : Himbert titulaire, Šulc touché au genou 21/10/26
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    PSG - OL : le choc pourrait être reporté 21/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    OL : Pavel Šulc n'a pas fait le voyage à Hoffenheim 21/10/26
    Hoffenheim - OL : trois absents côté allemand 21/10/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    OL : "Il ne rentre pas dans les plans", Quentin Vieira s’interroge sur le cas Rémi Himbert 21/10/26
    Marquinhos, joueur du PSG
    OL : le PSG confirme les forfaits de Marquinhos, Dembélé et Kvaratskhelia  21/10/26
    Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL.
    OL - Nice (2-1) : pas d'erreur sur l'exclusion de Keito Nakamura 21/10/26
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    OL : Nicolas Tagliafico se rapproche d'un retour 21/10/26
    L'OL avec son 11 type à Hoffenheim ? Nicolas Puydebois défend cette idée 21/10/26
    Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
    OL - Mercato : un retour de Zachary Athekame à l'AC Milan cet hiver n'est pas d'actualité 21/10/26
    L'OL et l'ES Saint-Priest sont désormais partenaires 21/10/26
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Audrey Gerbel au sifflet d'OL Lyonnes - Marseille 21/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut