Hoffenheim - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Après deux victoires en Ligue Europa, l'OL se déplace en Allemagne pour affronter Hoffenheim ce jeudi lors de la troisième journée de la phase de ligue. Les Lyonnais tenteront de poursuivre leur sans-faute face à une équipe en difficulté. Voici toutes les informations pratiques avant cette rencontre.

Avant-match

L'OL aborde ce déplacement après avoir remporté ses deux premières rencontres européennes face à Anderlecht (2-1) et Crystal Palace (3-2). Les Lyonnais restent également sur une victoire contre Nice (2-1) en Ligue 1, ce qui leur a permis de prendre la tête du championnat. Ils devront désormais enchaîner avec un déplacement en Allemagne avant de retrouver le Paris Saint-Germain trois ou quatre jours plus tard en Ligue 1.

De son côté, Hoffenheim a retrouvé le sourire dimanche en s'imposant sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (2-1). Néanmoins, ils ne possèdent qu'un autre succès et n'ont pas inscrit le moindre point en Ligue Europa avec des défaites face à OFI Crète (0-2) et Besiktas (2-3). Les joueurs de Christian Ilzer n'arrivent pas favoris mais ils ont besoin de s'imposer sur leur pelouse face à l'OL.

À quelle heure se joue Hoffenheim - OL ?

Le coup d'envoi de cette rencontre de la troisième journée de la phase de la ligue de la Ligue Europa sera donné à 21 heures, jeudi 22 octobre. La rencontre se disputera en Allemagne, sur la pelouse de la PreZero Arena. L'arbitre du match sera Umut Meler. L'officiel turc sera assisté par ses compatriotes Abdullah Özkara et Bersan Duran à la touche, tandis que Cihan Aydın sera le quatrième arbitre. Pour ce qui est de la VAR, le Suisse Fedayi San et le Polonais Tomasz Kwiatkowski auront la charge de visionner les actions litigieuses.

Sur quelle chaîne voir Hoffenheim - OL ?

La rencontre entre Hoffenheim et l'OL sera diffusée en direct sur Canal+, diffuseur de toutes les coupes d'Europe en France. Le duo de commentateurs sera Paul Tchoukriel et Walid Regragui.