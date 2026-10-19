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Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim @UEFA

Avant l'OL, Hoffenheim s'impose face au dernier du championnat

  • par Enzo Catolino

    • Hoffenheim a retrouvé le chemin de la victoire en Bundesliga. Dimanche, le club allemand s'est imposé sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (2-1), lanterne rouge du championnat. C'est enfin un résultat positif pour l'adversaire de l'OL, qui se déplacera ce jeudi en Allemagne.

    Dans un duel de bas de tableau entre les deux équipes, c'était malheur au perdant. Fort heureusement pour les joueurs d'Hoffenheim, ils ont été du bon côté avec une victoire 2-1 à l'extérieur. Hoffenheim a rapidement pris les devants. Dès la 11e minute, Bambasé Conté a ouvert le score sur une passe d'Alexander Prass. Les visiteurs ont ainsi regagné les vestiaires avec un avantage d'un but, malgré une tentative de Fisnik Asllani sur la barre transversale en première période.

    Hoffenheim a fait la différence dans le second acte

    Toutefois, le Borussia Mönchengladbach a réagi au retour des vestiaires. Wael Mohya a remis les deux équipes à égalité à la 49e minute, relançant la rencontre. Mais Hoffenheim a repris l'avantage cinq minutes plus tard, grâce à Alexander Prass. Ce deuxième but a finalement permis aux hommes de Christian Ilzer de repartir avec les trois points.

    Un adversaire faible mais à surveiller pour l'OL

    Le club allemand cherchera à profiter de cette dynamique retrouvée pour obtenir son premier résultat positif dans la compétition. Hoffenheim est en grande difficulté dans ce début de saison avec seulement deux victoires toutes compétitions confondues. Les Lyonnais devront donc se méfier d'une équipe qui vient de renouer avec la victoire. L'OL aura pour objectif de poursuivre son sans-faute pour s'assurer une place à minima pour les barrages de la compétition.

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