Exclu contre Nice, Nakamura manquera PSG - OL a minima

Entré en jeu à la 60e minute, Keito Nakamura n’a pas vraiment eu le temps de se mettre en rythme face à Nice. Coupable d’un geste dangereux mais involontaire, le Japonais a été exclu et manquera donc PSG - OL, dimanche.

C'est une absence dont il se serait bien passé. Paulo Fonseca l'a avoué, le carton rouge reçu par Keito Nakamura va "l'obliger à revoir ses plans pour le PSG". Dimanche prochain au Parc des Princes, le Japonais ne sera en effet pas disponible suite à son exclusion dimanche face à l'OGC Nice. Sur un ballon aérien qu'il cherchait à contrôler, le joueur de l'OL a eu un geste dangereux mais involontaire sur Abdelmomen à la 70e minute. Le Niçois jouant le ballon de la tête a reçu dans les côtés les crampons du Lyonnais. Ni une ni deux, François Letexier a tout de suite sorti le rouge et montré le chemin des vestiaires à Nakamura.

Très certainement titulaire contre Hoffenheim jeudi

Presque désolé de son geste involontaire, l'ailier a donc dû laisser ses coéquipiers à dix, lui qui était entré à l'heure de jeu en même temps que Corentin Tolisso. Avec ce rouge direct, Keito Nakamura manquera ainsi le déplacement à Paris pour affronter le PSG et devra attendre mercredi pour connaitre sa sanction finale. C'est un nouveau coup dur offensif pour l'OL qui doit déjà composer sans Loïs Openda jusqu'à la trêve. Cette exclusion devrait donc pousser Paulo Fonseca à titulariser le Japonais jeudi en Ligue Europa.