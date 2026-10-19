Réduits à dix après l'expulsion de Rubio Berliat, les U17 de l'OL ont fini par s'incliner sur la pelouse de l'AS Nancy Lorraine (2-1), dimanche. Les Lyonnais ont pourtant longtemps cru pouvoir repartir avec un résultat positif.

La mauvaise série se poursuit pour les U17 de l'OL. Après avoir laissé échapper la victoire face à Sochaux (3-3) la semaine dernière, les joueurs de Florent Balmont ont, une nouvelle fois, connu une fin de rencontre difficile. En déplacement à Nancy pour la huitième journée du championnat National U17, les Lyonnais ont cédé dans les dernières minutes, malgré un penalty arrêté par Gabriel Nil.

Encore une fin de match cruelle

La rencontre a basculé avant la pause à cause de l'expulsion de Rubio Berliat (39e). Contraint d'évoluer en infériorité numérique, l'OL a été obligé de revoir ses plans pour tenter de tenir face aux Nancéens. Malgré ce handicap, ils ont trouvé les ressources pour prendre l'avantage au retour des vestiaires. Mohamed Meguenni a transformé un penalty à la 48e minute, permettant aux siens de mener au score.

Les dernières minutes ont finalement été fatales aux hommes de Florent Balmont. Nancy a égalisé avant de faire la différence dans les cinq dernières minutes. À la suite d'un penalty sauvé par Gabriel Nil, le ballon file en corner. Sur l'action qui suit, les locaux ont trouvé la faille pour mener 2-1. Après les deux matchs nuls face à Dijon (2-2) et Sochaux (3-3), les U17 enchaînent une troisième rencontre sans victoire.