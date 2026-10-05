Actualités
Florent Balmont coach des U19 de l'OL
Florent Balmont coach des U17 de l’OL (@Olympique-et-Lyonnais)

OL Académie : les U17 de l'OL sauvent un point à Dijon

  • par Gwendal Chabas

    • Menés 2-0 après six minutes de jeu, les U17 de l'OL ont frôlé la correctionnelle à Dijon. Le groupe de Florent Balmont a finalement sauvé les apparences, et n'est pas passé loin de l'emporter.

    La définition même de se saborder. Une semaine après la "remontada" contre Auxerre (de 0-3 à 4-3), les U17 de l'OL étaient partis sur des bases similaires dimanche à Dijon. Après seulement six minutes de jeu, le DFCO gagnait déjà 2 à 0 face à de bien pâles Lyonnais. Difficile de faire pire pour entamer une rencontre. Heureusement, les protégés de Florent Balmont ont redressé la barre, parvenant à réduire l'écart par Khalil Mahichi à la 25e.

    Presque de retour, les Gones ont joué avec le feu en concédant un penalty à la demi-heure de jeu. Mais le Dijonnais l'a expédié loin au-dessus de la cage de Noam Bora. Une nouvelle erreur de la défense a failli amener le troisième but adverse (51e), mais c'est bien l'Olympique lyonnais qui a fini par égaliser. À la 69e minute, le défenseur central Rubio Berliat a frappé la balle de la tête sur corner pour remettre les compteurs à zéro.

    Choc à la maison contre Sochaux dimanche

    Dans le temps additionnel, Ilan Khadraoui a même cru donner la victoire aux siens. Mais le portier adverse a sorti la parade qu'il fallait pour empêcher les Rhodaniens de l'emporter. Ces derniers, avec ce point pris à l'extérieur, sont quatrièmes avec dix unités après six journées. Ils sont à quatre longueurs du leader sochalien. Une écurie doubiste qu'ils recevront le 11 octobre (15 heures) pour un choc déjà important alors que nous approchons tout doucement du tiers du championnat.

    à lire également
    OL Académie
    OL Académie : Josué M'Bala avec les U15 français pour un Mondial inédit

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : Openda, Nakamura et Gomes Rodriguez sur le pont ce lundi 11:50
    Florent Balmont coach des U19 de l'OL
    OL Académie : les U17 de l'OL sauvent un point à Dijon 11:00
    Kaïl Boudache avec l'OL contre le Real Betis
    Fin de la trêve internationale pour Kaïl Boudache et Mads Bidstrup 10:09
    Ruben Kluivert lors d'Anderlecht - OL
    OL : dernière ligne droite avant une reprise très chargée 09:25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    Losange, carré ou trio... Un OL polymorphe au milieu 08:40
    Autriche : Felix Bacher, un autre néo-capé à l'OL 08:00
    Jule Brand avec l'Allemagne
    Infatigable avec OL Lyonnes, Brand va enchainer avec l’Allemagne 07:30
    Le Parc OL pour la venue de Rennes en septembre 2026
    Ligue 1 : le Parc OL en-dessous des 40 000 spectateurs de moyenne en trois journées 04/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Académie
    En infériorité numérique, les U19 de l’OL font nul contre le Paris FC 04/10/26
    Endrick attaquant de l'OL
    Mercato : Endrick de retour à l'OL ? "Il doit changer de club", pour Pato 04/10/26
    Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea
    OL Lyonnes : Weir s’ajoute à la liste des buteuses 04/10/26
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    OL - Mercato : Fofana, "une recrue inespérée" pour le FC Séville 04/10/26
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : quatre Lyonnais en piste ce dimanche 04/10/26
    Melchie Dumornay contre Chelsea
    Dumornay (OL Lyonnes) avec Haïti pour deux matchs en France 04/10/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : Zekovic buteur dans la victoire de l’équipe de France U17 04/10/26
    Zachary Athekame lors de Suisse - Slovénie
    Ligue des Nations : Athekame (OL) et la Suisse poursuivent leur sans-faute 04/10/26
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Benyahia "contente d'aider l'équipe" 04/10/26
    Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d'Argentine - Espagne
    Nicolas Tagliafico (OL) une nouvelle fois préservé lors d'Argentine - Burkina Faso 04/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut