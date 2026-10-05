OL Académie : les U17 de l'OL sauvent un point à Dijon

Menés 2-0 après six minutes de jeu, les U17 de l'OL ont frôlé la correctionnelle à Dijon. Le groupe de Florent Balmont a finalement sauvé les apparences, et n'est pas passé loin de l'emporter.

La définition même de se saborder. Une semaine après la "remontada" contre Auxerre (de 0-3 à 4-3), les U17 de l'OL étaient partis sur des bases similaires dimanche à Dijon. Après seulement six minutes de jeu, le DFCO gagnait déjà 2 à 0 face à de bien pâles Lyonnais. Difficile de faire pire pour entamer une rencontre. Heureusement, les protégés de Florent Balmont ont redressé la barre, parvenant à réduire l'écart par Khalil Mahichi à la 25e.

Presque de retour, les Gones ont joué avec le feu en concédant un penalty à la demi-heure de jeu. Mais le Dijonnais l'a expédié loin au-dessus de la cage de Noam Bora. Une nouvelle erreur de la défense a failli amener le troisième but adverse (51e), mais c'est bien l'Olympique lyonnais qui a fini par égaliser. À la 69e minute, le défenseur central Rubio Berliat a frappé la balle de la tête sur corner pour remettre les compteurs à zéro.

Choc à la maison contre Sochaux dimanche

Dans le temps additionnel, Ilan Khadraoui a même cru donner la victoire aux siens. Mais le portier adverse a sorti la parade qu'il fallait pour empêcher les Rhodaniens de l'emporter. Ces derniers, avec ce point pris à l'extérieur, sont quatrièmes avec dix unités après six journées. Ils sont à quatre longueurs du leader sochalien. Une écurie doubiste qu'ils recevront le 11 octobre (15 heures) pour un choc déjà important alors que nous approchons tout doucement du tiers du championnat.