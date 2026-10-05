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Alejandro Gomes Rodriguez
Alejandro Gomes Rodriguez, un jeune attaquant âgé de 16 ans.

OL : Openda, Nakamura et Gomes Rodriguez sur le pont ce lundi

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • La reprise arrive à grands pas pour les internationaux lyonnais, mais il reste encore deux jours pour clore cette longue trêve internationale. Quelques Lyonnais sont encore convoqués par leur sélection pour un dernier match.

    La trêve internationale de trois semaines touche à sa fin. Plus que deux jours pour tous les internationaux avant qu'ils retrouvent leur club pour continuer la saison. Pour les Lyonnais, il reste une rencontre à disputer dans cette longue pause. Ligue des Nations, match amical ainsi que finale de la Coupe Kirin pour Keito Nakamura, voici le programme du jour détaillé joueur par joueur.

    Keito Nakamura (Japon)

    Après avoir remporté le match face à l'Équateur aux tirs au but, le Japon va disputer la finale de la Coupe Kirin face à la Nouvelle-Zélande, ce midi, pour conclure une trêve internationale parfaite avec que des victoires. Keito Nakamura aura marqué de son empreinte cette trêve en ayant été décisif lors du succès 3-1 face à l'Uruguay. Il a disputé au moins une minute lors de toutes les affiches.

    Japon – Nouvelle-Zélande : à 12h30 (Kirin Cup Soccer)

    Loïs Openda (Belgique)

    Préservé lors des deux premiers duels, Loïs Openda n'a foulé le terrain que 8 minutes lors de cette trêve, face à la Turquie. Le joueur prêté par la Juventus a pu se reposer pleinement avant de revenir à Lyon en pleine forme. Néanmoins, il aura peut-être l'occasion de se montrer, une dernière fois, ce soir face à l'équipe de France, une semaine après avoir perdu la première confrontation en Belgique (0-1).

    France – Belgique : à 20h45 (J4 Ligue des Nations)

    Alejandro Gomes Rodriguez (Angleterre U19)

    Trois victoires sur les trois premiers amicaux de cette trêve internationale pour les U19 anglais. Avec Alejandro Gomes Rodriguez à la pointe de l'attaque, ils disputent encore une partie aujourd'hui, face aux jeunes Belges avant d'en terminer et de faire leur retour dans leur club. Le jeune Rhodaniens en a profité pour gratter du temps de jeu et inscrire un but.

    Angleterre – Belgique : à 13 heures (match amical)

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    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 5 Oct 26 à 11 h 56

      Les compos de Japon - Nouvelle Zélande sont tombées, Nakamura est remplaçant

      Encore un joueur qui va pouvoir se reposer un peu avant de revenir, à part Athekame tout va bien

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