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La trêve internationale de novembre concernera également les jeunes joueurs de l’OL. Noah Nartey, Kaïl Boudache et Alejandro Gomes Rodriguez représenteront leur pays respectif.

En plus des joueurs convoqués avec les sélections A, plusieurs jeunes éléments de l’OL vont également profiter de cette période pour retrouver leurs équipes nationales. Noah Nartey, Kaïl Boudache et Alejandro Gomes Rodriguez figurent parmi les Lyonnais appelés pour le rassemblement de novembre.

Nartey avec le Danemark Espoirs, Boudache aussi avec l’Algérie

Noah Nartey va retrouver la sélection danoise des moins de 21 ans. Un stage important car il jouera sa place à l’Euro Espoirs au cours d’un barrage contre les Pays-Bas. Deux matchs qui se disputeront les 13 et 17 novembre. Le Danemark recevra la première manche.

Dans la même veine, Kaïl Boudache et l’Algérie sont en quête d’une place pour la CAN U23. Pour cela, il faudra se défaire de l’Eswatini lors d’une double confrontation les 11 et 16 novembre. À noter la présence dans le groupe de Daryll Benlahlou, actuellement en prêt à Montpellier. Les deux offensifs avaient déjà été appelés lors de la fenêtre précédente.

Gomes Rodriguez vise une qualification pour l’Euro U19

Entré en jeu pour la première fois cette saison contre la Real Sociedad jeudi (1-1), Alejandro Gomes Rodriguez poursuit son chemin avec l’Angleterre. L’attaquant évoluera avec les U19, qui ambitionnent de se qualifier pour l’Euro de leur catégorie. Les Young Lions affronteront la Slovénie, la Biélorussie puis l’Autriche du 11 au 17 novembre.

Chez les plus jeunes, on ajoutera la convocation de Mohamed Meguenni pour un tournoi amical avec les Algériens U17. Walid Nechab, lui, participera au Mondial U17 avec les Fennecs.