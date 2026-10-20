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Daryll Benlahlou buteur avec Montpellier
Daryll Benlahlou buteur avec Montpellier (@MHSC)

Prêté par l'OL, Benlahlou marque son premier but en pro

  • par David Hernandez

    • Ayant choisi de partir en prêt pour connaître ses premiers pas en pros, Daryll Benlahlou s'est fait une place dans la rotation de Montpellier. Une nouvelle fois entré en jeu lundi contre Rodez, le joueur offensif a inscrit son premier but en Ligue 2 et en pro tout simplement.

    Certains joueurs sont réticents à l'idée de partir en prêt pour gagner de l'expérience. Daryll Benlahlou n'est clairement pas dans cette catégorie. Après avoir signé pro en juin avec l'OL, son club formateur, le joueur offensif a préféré s'exiler pour faire ses premiers pas en pro plutôt que d'enchaîner une nouvelle saison en National 2 avec la réserve lyonnaise. Convaincu par le projet de Montpellier et certainement conseillé par Enzo Molebe qui avait passé le semestre dans l'Hérault, Benlahlou a donc rejoint le MHSC et la Ligue 2 pour une saison.

    Une montée en puissance sur les deux derniers matchs

    Les premiers mois se passent plutôt bien pour l'international espoir algérien. S'il n'a toujours pas connu de titularisation sous les ordres de Zoumana Camara, il fait partie de la rotation montpelliéraine avec sept entrées en jeu en neuf journées. Cela reste du temps limité (140 minutes), mais l'apprentissage se fait pour Daryll Benlahlou. Déjà passeur contre Grenoble lors de la journée précédente, le Lyonnais a inscrit son premier but en pro lundi lors du déplacement à Rodez. Entré à la 56e minute, il a parachevé le succès de Montpellier à un quart d'heure de la fin.

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