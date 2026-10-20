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Steeve Kango, joueur de l'OL
Steeve Kango, joueur de l’OL (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : Athekame sur-utilisé ? Fonseca estime que Kango n’est "pas prêt"

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ayant joué toutes les minutes en Ligue 1 depuis le début de la saison, Zachary Athekame n’a pas pu souffler contre Nice. La faute à un manque de solutions à l’OL d’après Paulo Fonseca.

    Heureusement qu’il a la santé. Il était venu chercher du temps de jeu et de l’enchainement, il est pour le moment servi. Auteur de sa troisième passe décisive dimanche dernier contre Nice (2-1), Zachary Athekame a quand même fini la rencontre avec les mains sur les genoux. Il faut dire que le passage à dix n’a pas aidé à le voir souffler. Sur les sept premiers matchs de Ligue 1, le Suisse fait tout simplement un sans-faute avec toutes les minutes disputées. Une situation qui s’explique par le départ d’Ainsley Maitland-Niles en fin de mercato et l’absence d’une vraie doublure.

    Seulement trois convocations en treize matchs

    Clinton Mata et Ruben Kluivert peuvent dépanner à droite, mais Fonseca a préféré faire souffler le Néerlandais contre les Aiglons et remettre Athekame dans le onze de départ. Il existe pourtant l’option Steeve Kango que le Portugais avait lancé en Ligue Europa la saison passée. Mais, comme Rémi Himbert, le latéral ne semble pas être dans les petits papiers du coach. "Nous avons aussi Kango qui est une possibilité. Mais je pense qu’en ce moment, il n’est pas prêt pour ce genre de match avec cette intensité et contre une équipe qui a beaucoup de qualités", a déclaré Fonseca après le match de la 7e journée de Ligue 1.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 20 Oct 26 à 17 h 00

      Un pion essentiel dans la tenue de notre jeu , pour l'instant on ne peut pas dire qu'il traine une saturation , faut qu'il joue les 2 matchs qui arrivent après quoi Mata pourrait le suppléer puisque Kango doit encore s'affirmer....

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    2. Avatar
      lekinslayer - mar 20 Oct 26 à 17 h 23

      253 jours a supporter encore cet entraineur "sans solution" pour tous les sujets du monde

      Signaler
    3. Avatar
      De bruine - mar 20 Oct 26 à 17 h 25

      Il a déjà beaucoup joué avec la Belgique pendant la "trêve" internationale, il serait sage de le reposer en prévision du match contre le PSG dimanche.
      Kluivert le suppléera probablement, vu qu'il a été préservé dimanche dernier...

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