Ayant joué toutes les minutes en Ligue 1 depuis le début de la saison, Zachary Athekame n’a pas pu souffler contre Nice. La faute à un manque de solutions à l’OL d’après Paulo Fonseca.

Heureusement qu’il a la santé. Il était venu chercher du temps de jeu et de l’enchainement, il est pour le moment servi. Auteur de sa troisième passe décisive dimanche dernier contre Nice (2-1), Zachary Athekame a quand même fini la rencontre avec les mains sur les genoux. Il faut dire que le passage à dix n’a pas aidé à le voir souffler. Sur les sept premiers matchs de Ligue 1, le Suisse fait tout simplement un sans-faute avec toutes les minutes disputées. Une situation qui s’explique par le départ d’Ainsley Maitland-Niles en fin de mercato et l’absence d’une vraie doublure.

Seulement trois convocations en treize matchs

Clinton Mata et Ruben Kluivert peuvent dépanner à droite, mais Fonseca a préféré faire souffler le Néerlandais contre les Aiglons et remettre Athekame dans le onze de départ. Il existe pourtant l’option Steeve Kango que le Portugais avait lancé en Ligue Europa la saison passée. Mais, comme Rémi Himbert, le latéral ne semble pas être dans les petits papiers du coach. "Nous avons aussi Kango qui est une possibilité. Mais je pense qu’en ce moment, il n’est pas prêt pour ce genre de match avec cette intensité et contre une équipe qui a beaucoup de qualités", a déclaré Fonseca après le match de la 7e journée de Ligue 1.