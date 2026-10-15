OL : Fonseca envoie un message à Himbert

Rémi Himbert doit encore patienter pour obtenir davantage de temps de jeu avec l'Olympique lyonnais. Malgré une préparation estivale réussie, marqué par six buts inscrits lors des deux premières rencontres amicales, le jeune attaquant peine à retrouver une place dans la rotation de Paulo Fonseca.

Avant la réception de Crystal Palace, l'entraîneur lyonnais a évoqué la situation de Rémi Himbert en rappelant qu'il devait continuer à travailler pour saisir les opportunités qui se présenteront à lui. À 18 ans, le Lyonnais avait déjà eu l'occasion de se montrer la saison passée. Il avait progressivement découvert les exigences du haut niveau et inscrits ses premiers buts avec l'équipe professionnelle. La préparation de cet été avait ensuite entretenu la dynamique, sans pour autant lui garantir une place dans les choix de son entraîneur au début de la saison officielle. La blessure de Loïs Openda, survenue face à Lens, pourrait toutefois offrir une nouvelle alternative à Paulo Fonseca dans le secteur offensif. Le jeune attaquant pourrait alors profiter de cette situation pour retrouver du temps de jeu, même si rien n'a encore été annoncé en ce sens.

Fonseca compte sur le travail de son joueur

Interrogé en conférence de presse sur le cas de son attaquant, Paulo Fonseca a expliqué que de nouvelles opportunités pourraient se présenter, à condition que le joueur continue de démontrer ses qualités à l'entraînement. "Il faut continuer à travailler et attendre les opportunités. Je pense que maintenant qu’il sera avec le groupe, peut-être qu’il y aura des opportunités. Et quand il y aura les opportunités, il doit prouver qu’il mérite de jouer", a expliqué le coach portugais. Il a également souligné son appréciation pour son travail tout en rappelant la difficulté de faire des choix. "C’est un joueur qui travaille toujours bien, mais nous n’avons pas d’opportunités pour tous les joueurs. C’est la vérité. J’adore Rémi, j’adore avoir Rémi dans la liste, mais nous devons choisir."

Après une préparation réussie, Rémi Himbert attend sa chance

Durant l'été, l'attaquant lyonnais avait particulièrement attiré l'attention en inscrivant six buts lors des deux premières rencontres amicales de l'OL, face à Mâcon (5-2) et Saint-Gall (6-3). Ces performances avaient montré son efficacité devant le but même si les matchs de préparation ne garantissent pas une place dans la rotation une fois les compétitions officielles lancées. Il doit désormais transformer ces promesses en opportunités concrètes. La saison dernière lui a déjà permis de découvrir le niveau professionnel et de commencer à se faire une place dans le groupe. À lui maintenant de tout faire pour convaincre son entraîneur de l'intégrer pleinement à sa rotation.