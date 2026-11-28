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Pour son premier match du 1er tour des qualifications pour l’Euro U19, l’équipe de France féminine n’a fait qu’une bouchée de la Belgique (0-5). Avec notamment un but de Camille Marmillot, déjà buteuse en début de semaine avec la réserve d’OL Lyonnes.

Elles pouvaient difficilement commencer ce premier tour de qualification d’une meilleure manière. Lancée dans un long chemin pour valider une place à l’Euro U19 2027, l’équipe de France féminine n’a laissé aucune chance à la Belgique. Largement dominatrices, les joueuses de Franck Plenecassagne ont parfaitement lancé leur campagne avec ce succès 5-0 en Croatie. Ayant rapidement pris les devants, les Françaises menaient déjà 4-0 à la pause grâce notamment à un penalty transformé par Camille Marmillot (39e).

Léa Motyka seule Lyonnaise à ne pas avoir joué

L’attaquante faisait partie des trois joueuses d’OL Lyonnes présentes dans le onze de départ avec Alexane Lambert et Maïssa Fathallah. Déjà buteuse en Challenge Espoirs avec la réserve lyonnaise mardi, elle n’a pas mis longtemps à se mettre en mode équipe de France avant de laisser sa place à la pause. Remplaçante au coup d’envoi, Emma Motyka a fait son entrée à l’heure de jeu, tandis que sa sœur Léa a dû ronger son frein sur le banc pendant tout le match. Après cette entame parfaite, les Bleuettes affronteront la Croatie mardi puis l’Islande vendredi prochain.